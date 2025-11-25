未來5年恐破紀錄高溫 氣象署：對台灣而言代表夏季更長、豪雨更加猛烈

去年全球有史以來最熱的一年。地球的「體溫」還會繼續攀升嗎？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據世界氣象組織（WMO）今年5月發布的氣候預測報告，未來5年有更高機率面臨破紀錄的高溫。

至於數字背後的警訊，氣象署表示，從過去的研究，全球均溫一旦超過升溫1.5度這個門檻值，熱浪、暴雨、乾旱等極端天氣事件發生的頻率將會大幅提高。

氣象署表示，根據WMO的報告，2025年至2029年間，至少有1年超越2024年、成為史上最熱年的機率高達80%。更令人關注的是，這5年的平均升溫幅度，有70%的機率超過工業革命前1.5度關鍵門檻，其中至少有1年超過門檻的機率更是高達86％。同時數據也顯示，有紀錄以來最暖的10個年份，就發生在過去10年（2015年至2024年）。

「每0.1度都會影響你我」，氣象署表示，這些看似抽象的數字，深深影響著你我的日常生活。每升溫0.1度，就意味著暖化的風險離我們愈來愈近，包含更頻繁的高溫、更極端的降雨、更嚴重的乾旱，還有冰蓋、海冰以及冰川的融化。

氣象署表示，根據台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）的未來氣候趨勢推估，對身處台灣的我們而言，代表夏季更長、豪雨更加猛烈、沿海地區面臨更大的淹水等風險。

面對全球氣溫不斷攀升、氣候日益極端的未來，氣象署表示，需要採取更積極且迅速的行動，無論是個人的節能減碳，或推動社會更完善的氣候調適政策，都攸關人類的永續發展及未來。