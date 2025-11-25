快訊

時代悲劇！拐賣女嬰變商品，還被美國收養

高鐵自由座開放站立遭旅客潑熱咖啡 退休教授怨：像擠沙丁魚

傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次

聽新聞
0:00 / 0:00

未來5年恐破紀錄高溫 氣象署：對台灣而言代表夏季更長、豪雨更加猛烈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
透視未來5年全球氣候。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
透視未來5年全球氣候。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

去年全球有史以來最熱的一年。地球的「體溫」還會繼續攀升嗎？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據世界氣象組織（WMO）今年5月發布的氣候預測報告，未來5年有更高機率面臨破紀錄的高溫。

至於數字背後的警訊，氣象署表示，從過去的研究，全球均溫一旦超過升溫1.5度這個門檻值，熱浪、暴雨、乾旱等極端天氣事件發生的頻率將會大幅提高。

氣象署表示，根據WMO的報告，2025年至2029年間，至少有1年超越2024年、成為史上最熱年的機率高達80%。更令人關注的是，這5年的平均升溫幅度，有70%的機率超過工業革命前1.5度關鍵門檻，其中至少有1年超過門檻的機率更是高達86％。同時數據也顯示，有紀錄以來最暖的10個年份，就發生在過去10年（2015年至2024年）。

「每0.1度都會影響你我」，氣象署表示，這些看似抽象的數字，深深影響著你我的日常生活。每升溫0.1度，就意味著暖化的風險離我們愈來愈近，包含更頻繁的高溫、更極端的降雨、更嚴重的乾旱，還有冰蓋、海冰以及冰川的融化。

氣象署表示，根據台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）的未來氣候趨勢推估，對身處台灣的我們而言，代表夏季更長、豪雨更加猛烈、沿海地區面臨更大的淹水等風險。

面對全球氣溫不斷攀升、氣候日益極端的未來，氣象署表示，需要採取更積極且迅速的行動，無論是個人的節能減碳，或推動社會更完善的氣候調適政策，都攸關人類的永續發展及未來。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

東北季風增強北台大雨 鄭明典po圖「那個不下雨的洞」網友熱議

鳳凰水淹蘇澳煙波飯店挨轟「人禍」 泡水車主集體求償業者回應了

宜蘭暴雨釀災 國民黨議會黨團呼籲中央、地方調高補助幫幫災民

東北季風影響 基隆北海岸及北市山區留意豪雨

相關新聞

未來5年恐破紀錄高溫 氣象署：對台灣而言代表夏季更長、豪雨更加猛烈

去年全球有史以來最熱的一年。地球的「體溫」還會繼續攀升嗎？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據世界氣象...

天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

今晨東北季風挾小股冷空氣南下，氣溫緩降中，今晨平地最低氣溫約16至18度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象...

罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

日本一直以來崇尚「拚命工作、不眠不休」的職場文化，如今遭到專家嚴厲批評。根據日媒「東海テレビ」報導，經濟合作暨發展組織（OECD）對33國的調查顯示，全球平均睡眠時間為8小時29分鐘，日本人平均僅7小時42分鐘，是所有國家中倒數第一，差距明顯。長期研究睡眠機制、有「睡眠界權威」的筑波大學柳沢正史教授表示，日本人讚美「熬夜工作」的行為，根本「非常荒謬」。

天琴颱風最快今晚生成 賈新興：12月11日起台灣氣溫偏暖

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓，天琴颱風最快下周形成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

陳為民「測速」國恥說 呱吉引數據：是日本600倍、車禍死亡率更高

藝人陳為民批台灣測速照相機過多是「國恥」。曾任北市議員的網紅邱威傑（呱吉）攤開數據，台灣測數照相是日本600倍，但道路交...

高鐵擁擠傳意外退休教授遭旅客潑熱咖啡 高鐵：未接獲通報

韓團TWICE、搖滾天王伍佰等上周末高雄開唱，吸引18萬歌迷，高鐵自由座擁擠引發討論。嘉縣中正大學退休王姓教授22日上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。