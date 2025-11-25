1張圖看本周天氣變化 2波東北季風接力 北台灣溫度起伏變化大

本周典型東北季風影響，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，北部東部局部有雨，整日氣溫涼冷；中南部天氣穩定，日夜溫差大。氣溫方面主要為東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。各地沿海的風力變化也較為顯著，要留意強陣風的發生情況。

昨天至今天為第一波東北季風影響，天氣風險公司表示，水氣不多，迎風面的北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮一帶有局部短暫陣雨機會，其他地方維持晴到多雲天氣。溫度明顯會比昨天要來得偏涼，北部、東北部白天高溫降到20至22度，中部及花東地區高溫降到23至25度，南部受影響最小，但是高溫也會降到26至28度之間。

今天晚間到明天清晨將是溫度低點，天氣風險公司表示，中北部、東北部都市地區低溫預報只有14至16度，空曠地區可能降到12至14度，輻射冷卻明顯的地方溫度可能更低一些，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區有機會降到15至17度左右，也是相當有涼意的溫度，要持續提醒大家注意日夜溫差變化的情況。各地沿海、外島地區持續會有6至8級強陣風發生的機會。周三白天起，東北季風有稍微減弱的趨勢。

第二波東北季風周四至周五南下影響，天氣風險公司表示，同時因為南邊熱帶低壓或天琴颱風外圍環流水氣北上到台灣東南方海面。周四迎風面的北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，降雨範圍比第一波稍大一些，但是降雨量仍然不多，其他地方的雲量也會較多一點，不過降雨的機會仍低。周五隨著雲雨帶向東離開，東北季風迎風面地區降雨也會逐漸減少，慢慢轉為多雲到陰天氣，其他地方雲量也會有逐漸減少的趨勢。

周末兩天隨著東北季風減弱，空氣較乾，天氣風險公司表示，天氣狀況看起來反而還不錯，大致都是晴到多雲的天氣型態，迎風面雲量稍多，但是降雨看起來很有限。

至於熱帶系統發展天氣風險公司表示，本周在南海可能有颱風生成，不過對台灣並沒有明顯的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。