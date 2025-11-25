快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

1張圖看本周天氣變化 2波東北季風接力 北台灣溫度起伏變化大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

本周典型東北季風影響，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，北部東部局部有雨，整日氣溫涼冷；中南部天氣穩定，日夜溫差大。氣溫方面主要為東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。各地沿海的風力變化也較為顯著，要留意強陣風的發生情況。

昨天至今天為第一波東北季風影響，天氣風險公司表示，水氣不多，迎風面的北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮一帶有局部短暫陣雨機會，其他地方維持晴到多雲天氣。溫度明顯會比昨天要來得偏涼，北部、東北部白天高溫降到20至22度，中部及花東地區高溫降到23至25度，南部受影響最小，但是高溫也會降到26至28度之間。

今天晚間到明天清晨將是溫度低點，天氣風險公司表示，中北部、東北部都市地區低溫預報只有14至16度，空曠地區可能降到12至14度，輻射冷卻明顯的地方溫度可能更低一些，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區有機會降到15至17度左右，也是相當有涼意的溫度，要持續提醒大家注意日夜溫差變化的情況。各地沿海、外島地區持續會有6至8級強陣風發生的機會。周三白天起，東北季風有稍微減弱的趨勢。

第二波東北季風周四至周五南下影響，天氣風險公司表示，同時因為南邊熱帶低壓或天琴颱風外圍環流水氣北上到台灣東南方海面。周四迎風面的北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，降雨範圍比第一波稍大一些，但是降雨量仍然不多，其他地方的雲量也會較多一點，不過降雨的機會仍低。周五隨著雲雨帶向東離開，東北季風迎風面地區降雨也會逐漸減少，慢慢轉為多雲到陰天氣，其他地方雲量也會有逐漸減少的趨勢。

周末兩天隨著東北季風減弱，空氣較乾，天氣風險公司表示，天氣狀況看起來反而還不錯，大致都是晴到多雲的天氣型態，迎風面雲量稍多，但是降雨看起來很有限。

至於熱帶系統發展天氣風險公司表示，本周在南海可能有颱風生成，不過對台灣並沒有明顯的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 風險
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

東北季風晚間增強 嘉義以北25、26日低溫探14度

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質25日亮橘燈

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

相關新聞

新聞眼／醫美改革猶如照妖鏡 是誰在抗拒？

為整頓醫美亂象，衛福部修訂「特管辦法」，嚴格限定從事醫美療程的醫師資格，且執行抽脂、拉皮等高風險手術的醫美診所需比照醫院...

醫美改革掀風暴 醫界團體內戰

為導正「直美」亂象，提升醫美品質，衛福部預告修正相關特管辦法，醫界卻少見地出現兩派意見，四大醫界專業團體力挺衛福部，重批...

12月上路！ TPASS 2.0+ 北高客運最低42折

交通部規畫TPASS 2.0+，針對行駛里程七十公里以上的中長程國道客運、東部客運，共九十一條路推出優惠，每月搭二次，即...

蘇丹紅化妝品風暴擴大 食藥署再公布18項產品

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在十八項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻...

天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

今晨東北季風挾小股冷空氣南下，氣溫緩降中，今晨平地最低氣溫約16至18度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象...

未來5年恐破紀錄高溫 氣象署：對台灣而言代表夏季更長、豪雨更加猛烈

去年全球有史以來最熱的一年。地球的「體溫」還會繼續攀升嗎？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據世界氣象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。