聽新聞
0:00 / 0:00
傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次
又一家老店吹熄燈號了！位於新莊廟街附近的百年老字號「尤協豐豆干店」，開業至今傳承四代，是許多新莊人小時候的回憶，也是隱藏版美食，日前傳出老店因年輕人不願接手，已經歇業，消息一出令不少網友不捨，留言說道「蛤？超愛這家的豆干ㄟ」、「不要啊！還想再去多買幾次」。
位於新莊路上的「尤協豐豆干店」據說創業於清朝年間，至今超過150年，以販售自家手工製作的豆干及豆漿為主，雖然店面小小不起眼，但憑著每日只賣限定三小時的招牌炭烤豆干，讓不少人聞香而來，也曾有不少部落客、網紅前去採訪，甚至在今年的「500碗」全台小吃新指南評選中，特愛古早味美食的作家洪愛珠也將其選入推薦名單，並評道「豆香極濃、風味樸實耐吃」。
幾年前，老店曾因黑心的上游供貨廠商刻意隱瞞，而捲入食安風波，沒想到挺過危機，卻不敵後繼無人的困境。許多顧客聞訊也到google評論留言，「即將在星期一永遠的歇業了！真是遺憾」、「從清朝開始傳承百年的在地知名豆腐老店，聽老闆說準備收攤不做了，坦白說真的很可惜」。
