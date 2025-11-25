快訊

時代悲劇！拐賣女嬰變商品，還被美國收養

高鐵自由座開放站立遭旅客潑熱咖啡 退休教授怨：像擠沙丁魚

傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次

聽新聞
0:00 / 0:00

傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於新莊廟街附近的百年老字號「尤協豐豆干店」，日前傳出老店因年輕人不願接手，已經歇業。報系資料照片
位於新莊廟街附近的百年老字號「尤協豐豆干店」，日前傳出老店因年輕人不願接手，已經歇業。報系資料照片

又一家老店吹熄燈號了！位於新莊廟街附近的百年老字號「尤協豐豆干店」，開業至今傳承四代，是許多新莊人小時候的回憶，也是隱藏版美食，日前傳出老店因年輕人不願接手，已經歇業，消息一出令不少網友不捨，留言說道「蛤？超愛這家的豆干ㄟ」、「不要啊！還想再去多買幾次」。

位於新莊路上的「尤協豐豆干店」據說創業於清朝年間，至今超過150年，以販售自家手工製作的豆干及豆漿為主，雖然店面小小不起眼，但憑著每日只賣限定三小時的招牌炭烤豆干，讓不少人聞香而來，也曾有不少部落客、網紅前去採訪，甚至在今年的「500碗」全台小吃新指南評選中，特愛古早味美食的作家洪愛珠也將其選入推薦名單，並評道「豆香極濃、風味樸實耐吃」。

幾年前，老店曾因黑心的上游供貨廠商刻意隱瞞，而捲入食安風波，沒想到挺過危機，卻不敵後繼無人的困境。許多顧客聞訊也到google評論留言，「即將在星期一永遠的歇業了！真是遺憾」、「從清朝開始傳承百年的在地知名豆腐老店，聽老闆說準備收攤不做了，坦白說真的很可惜」。

美食 小吃
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

7人吃1份蚵仔煎！占位半小時只花70元 鹿港老店無奈公告：1人1餐點

大溪豆干宴 「黑白大廚」鄭智善讓庶民小吃成藝術饗宴

挖掘老店故事 傳統產業的時尚新貌

新竹「黑乾麵」你們喜歡哪家？40年老店「曾家乾麵」在地人都愛 加點35元小菜吃飽飽

相關新聞

未來5年恐破紀錄高溫 氣象署：對台灣而言代表夏季更長、豪雨更加猛烈

去年全球有史以來最熱的一年。地球的「體溫」還會繼續攀升嗎？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據世界氣象...

天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

今晨東北季風挾小股冷空氣南下，氣溫緩降中，今晨平地最低氣溫約16至18度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象...

罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

日本一直以來崇尚「拚命工作、不眠不休」的職場文化，如今遭到專家嚴厲批評。根據日媒「東海テレビ」報導，經濟合作暨發展組織（OECD）對33國的調查顯示，全球平均睡眠時間為8小時29分鐘，日本人平均僅7小時42分鐘，是所有國家中倒數第一，差距明顯。長期研究睡眠機制、有「睡眠界權威」的筑波大學柳沢正史教授表示，日本人讚美「熬夜工作」的行為，根本「非常荒謬」。

天琴颱風最快今晚生成 賈新興：12月11日起台灣氣溫偏暖

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓，天琴颱風最快下周形成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube...

陳為民「測速」國恥說 呱吉引數據：是日本600倍、車禍死亡率更高

藝人陳為民批台灣測速照相機過多是「國恥」。曾任北市議員的網紅邱威傑（呱吉）攤開數據，台灣測數照相是日本600倍，但道路交...

高鐵擁擠傳意外退休教授遭旅客潑熱咖啡 高鐵：未接獲通報

韓團TWICE、搖滾天王伍佰等上周末高雄開唱，吸引18萬歌迷，高鐵自由座擁擠引發討論。嘉縣中正大學退休王姓教授22日上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。