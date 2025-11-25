天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶低壓今天將通過菲律賓中部、進入南海，發展成輕颱天琴；向西北西朝越南方向前進，持續增強。圖／取自中央氣象署網站
今晨東北季風挾小股冷空氣南下，氣溫緩降中，今晨平地最低氣溫約16至18度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，東北季風南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。

吳德榮表示，今天西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南依序先後停歇；北台灣轉涼，中南部白天舒適早晚涼。北部15至23度、中部16至28度、南部17至29度、東部16至27度。

明天東北季風減弱，各地晴朗穩定；吳德榮表示，北台灣白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成、苗栗以北部分平地將岀現13度左右的最低氣溫。

吳德榮表示，周四另一波東北季風挾東側水氣，迎風面降雨機率提高。周五水氣東移轉乾，各地轉晴朗，周六、周日大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；周五至周日的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將出現12度左右的最低氣溫；本周中南部清晨易有局部霧，行車亦需注意。下周一迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

至於颱風消息，他說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，熱帶低壓今天將通過菲律賓中部、進入南海，發展成輕颱天琴；向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台灣無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今天西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，明天東北季風減弱，各地晴朗穩定。本報資料照片
氣溫 東北季風 吳德榮
