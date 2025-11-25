聽新聞
健康版12月徵文主題：我做過的醫美
「啊～妳是我高中同學？」「不！我是你高中老師。」四五六年級生對這保養品廣告台詞應該記憶深刻。但年逾50，塗塗抹抹已無法撫平皺紋，你做過哪些微整形或手術來維持容貌？歡迎分享凍齡祕訣。
作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，12月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。
●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、匯款銀行或郵局（請註明分行名稱）及帳號，以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。
