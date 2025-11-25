聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／一把藥囫圇吞下 卡喉塞鼻聾又喘

聯合報／ 文／Ann（ 苗栗市）
多種藥物和維他命錠劑若一把吞下，容易卡在喉嚨造成嗆咳。圖／讀者Ann提供
多種藥物和維他命錠劑若一把吞下，容易卡在喉嚨造成嗆咳。圖／讀者Ann提供

小時候家住近海小鎮，各種魚類常是餐桌上的主菜。母親擅長烹飪，乾煎、紅燒或清蒸，總是讓人食指大動。但我個性急躁，經常一邊吃飯，一邊說話，被魚刺卡住喉嚨的次數太多。當時母親有些偏方，像吞口飯、喝杯水、努力咳、含口醋，最後還是就醫解決。

年長後，成為素食者，以為不再有「如鯁在喉」的慘痛經驗了。前不久，有天因急於外出辦事，吃完早餐拿出需服用的各種藥物及維他命，有膠囊、錠劑，心想一顆一顆吞服太費時，於是一把放入口裡，就著開水一口吞下。

哪知水一入口，一陣嗆咳，膠囊卡在喉嚨，錠劑直往腦門衝，臉漲紅，呼吸急促，在旁的先生趕緊過來拍背，稍微和緩後，開車載我往耳鼻喉科診所急診。一路上耳朵鼻腔強烈的悶塞感，根本聽不到外界聲音。

到了診所，醫師拿起壓舌板，看看確定咽喉已無異物，再拿出鼻鏡，掀起鼻孔，說時遲那時快，一粒維他命錠劑由鼻腔滑入口中，整個人頓時如釋重負。

因為趕著急診，路邊緊急停車，待我們出了診所，車子已被拖吊，兩個人只好攔了計程車，到拖吊場繳了罰款，再灰頭土臉把車開回家。這次囫圇吞藥的事件，不只讓我差點成了教科書級的負面教材，也讓我體認到凡事要是操之過急，忽略細節反而易釀成災禍，「欲速則不達」我總算得了深刻的教訓。

喉嚨 異物 魚刺 偏方 錠劑 鼻腔 醫師 診所
