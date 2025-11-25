肝基會執行長李懋華 獲首屆「醫療貢獻獎」

行醫逾半世紀的好心肝基金會醫療事業發展執行長李懋華，日前榮獲首屆衛福部「醫療貢獻獎」。現年77歲的他，退休後，即加入肝基會持續投入公益醫療，也常回衛福部開會，與老同事老朋友一起工作，盡己之力做回饋社會的事。得獎後，李懋華謙虛地說，「得此殊榮很不敢當」。

推醫政改革 投入全台肝病篩檢

為表彰醫師長年投入臨床醫療與公共衛生服務的貢獻，衛福部日前舉辦「第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」，今年首度增設「醫療貢獻獎」，向退而不休、持續奉獻醫療領域的醫師致敬。李懋華與台北仁濟院附設仁濟醫院總院長林水龍獲得此獎項，由衛福部長石崇良頒獎。

從醫51年的李懋華，是肝膽胃腸科醫師，曾任衛生署醫政處副處長、署立台中、基隆、豐原等醫院院長、台北市立忠孝醫院副院長，以及衛福部醫福會執行長。在任職醫福會執行長期間，積極推動公立醫院經營管理改革與公共政策落實，使部立醫院整體績效與服務品質顯著提升；退休後，加入肝基會投入公益醫療，推展全台肝病篩檢，並幫忙創立好心肝門診中心，協助早期發現肝病患者及防治。

李懋華表示，他從醫大部分時間都是在公立醫院及衛福部所屬的單位工作，包括出國進修也是衛生署提供的公費，「我的經驗與知識都是政府給的，當然要盡力做回饋社會的事。」他雖然退休但好像沒有離開衛福部過，他還是衛福部很多委員會的委員，常回來開會就像回娘家一樣，得此獎是大家共同努力的成果，「我以在衛福部工作過為榮」。

「部立醫院從精省到現在已20幾年，從省立醫院到26家部立醫院已上軌道，是醫界的中流砥柱，若沒有部立醫院，偏鄉、離島民眾的醫療問題以及防疫就動不了，部立醫院的存在非常重要。」李懋華指出，部立醫院在SARS、新冠疫情期間，擔起了許多防疫的醫療重任；就連肝基會推動的「全島一肝」肝病篩檢，也有5家部立醫院參與，以此為基礎一起做篩檢。

身為肝膽腸胃科醫師的李懋華，直說「肝基會董事長許金川教授是我的超音波老師！」多年來受到許教授的感召啟發，瞭解許教授對抗台灣國病—肝病的決心，因此他退休第二天就到肝基會服務。他也因曾任衛福部的行政主管及多家署立醫院院長，對台灣公立醫院的經營管理及國家醫療政策有深入的瞭解，因此協助創立好心肝門診中心及其制度的建立。

虔誠佛教徒 正籌設僧伽安養院

李懋華是虔誠的佛教徒，87年擔任衛生署醫政處副處長時，協助成立「台灣佛教僧伽醫護基金會」，並建立「僧伽醫療網」，現在他是基金會的常務董事，深知出家人的健康問題，僧伽的健康照顧和一般人不同，他們有作息問題及過午不食問題，還撰寫了「台灣國家僧伽健康白皮書」。

李懋華說，目前基金會正在籌設第一家的國家僧伽安養院，預計明年動工興建。