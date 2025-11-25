聽新聞
0:00 / 0:00

桃竹苗補助一般凍卵 破千人申請 竹縣未跟進

聯合報／ 記者朱冠諭王駿杰黃羿馨范榮達／連線報導

現代女性普遍晚婚晚生，近年桃園、竹市與苗栗縣都相繼推出一般性凍卵補助政策，支持適齡女性提前凍卵規畫生育。據統計，3縣市累計破千人申請凍卵補助，其中37人凍卵後「解凍」並成功懷孕；新竹縣則考量法規與資源等不跟進補助。

桃園市婦幼局指出，2023年4月17日起推動凍卵營養金補助計畫，提供設籍桃園市的25至40歲女性或配偶一般性凍卵補助，每人最高補助3.3萬元，至今已有756人申請凍卵營養金補助，一般性凍卵753人，經追蹤其中解凍26人，已有5人成功受孕。

新竹市府也從2023年推動「凍卵補助」，提供設籍竹市的25至40歲女性及新住民配偶申請，據統計，2023年凍卵86人、2024年凍卵73人，今年截至11月24日為有69人申請補助獲准執行。竹市府指出，有11人成功解凍並懷孕，補助方案成效顯著。

苗栗縣府2024年元旦起，補助設籍滿6個月以上、年齡介於25至40歲之間的女性，或配偶設籍滿6個月以上的新住民女性凍卵療程，最高2萬元，至今25案申請。衛生局考量個人隱私未有追蹤解凍懷孕人數，但鼓勵育齡婦女把握最佳生育時機。

由於新竹縣迄今未有一般性凍卵補助，曾引起民代關切。竹縣衛生局昨說，綜觀其他縣市凍卵補助，成效普遍未如預期，加上現行人工生殖法規僅允許已婚不孕夫妻接受人工生殖技術，未婚及單親女性即使完成凍卵，後續也無法合法使用，限制明確。

另方面，中央自2021年起已針對未滿45歲不孕症夫妻提供試管嬰兒補助，竹縣府基於法規限制、政策成效與資源配置等考量，未推動25至40歲女性一般性凍卵補助。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

議員籲勞權教育扎根 竹縣擬邀專業人士入校授課

台南消防局導入幫浦消防車提升滅火速度與火場應變 竹縣消防局來取經

醫療性生育保存補助試辦方案 新竹馬偕醫院助癌友預留生育力

竹縣瓜農夜宿工寮防竊 竹北西區監視器不足議員籲補強

相關新聞

日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

未來1周持續受東北季風影響，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度，周六東...

第二波蘇丹紅化妝品檢驗 歐萊德、綠藤生技14家業者、18項產品出包

台灣化妝品日前首度檢出禁止的工業用色素「蘇丹4號」，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。食藥署副署長王德原...

哈密瓜標價3,465元「鑲黃金蘋果」？全聯遭惡意貼標、保留法律追訴權

近日有網友在社群平台分享全聯內湖 IKEA 門市一張蔬果價格標籤，照片中一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質25日亮橘燈

環境部表示，內蒙古地區今天出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害現象，研判明天東北季風伴隨境外霾害及沙塵影響台灣空氣品...

桃竹苗補助一般凍卵 破千人申請 竹縣未跟進

現代女性普遍晚婚晚生，近年桃園、竹市與苗栗縣都相繼推出一般性凍卵補助政策，支持適齡女性提前凍卵規畫生育。據統計，3縣市累...

癌友生育保存 桃竹竹苗5醫院試辦

國健署9月起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，補助18至40歲的乳癌及血液癌患者進行取卵或取精保存。桃竹竹苗4縣市共5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。