演唱會夯 高雄世運主場館明年滿檔
韓國女子天團TWICE、搖滾天王伍佰等人上周末在高雄開唱，吸引18萬歌迷追星，捷運運量創今年度新高！市長陳其邁指高雄把粉絲放Ｃ位，精進各式服務，下個月世運主場館將辦韓國AAA頒獎典禮，明年度世運主場館也全數預約完。
高雄上周末群星閃耀，人潮湧入，不僅捷運，輕軌運量激增，也因發行商圈夜市優惠券及提供優惠，多處夜市及餐酒館人潮洶湧，估計創造逾5億元觀光產值。
六合夜市總幹事詹金翰觀察指出，上周五夜市就開始湧入人潮，歌迷橫跨各年齡層，許多來自日韓、東南亞、港澳。青年夜市韓式料理店老闆林皓揚說，這次TWICE演唱會應援燈光秀，橫跨至鳳山衛武營都會公園，許多歌迷帶手燈來打卡及拍影片，更有外縣市歌迷因追星首度到鳳山逛青年夜市。
市長陳其邁昨表示，世運主場館這次場內外即時人數達6.8萬人，創今年度新高，且這波演唱會，商圈、夜市、旅宿都湧入人潮，有夜市商家營業到凌晨3、4點，人還是非常多。
「高雄把粉絲放在Ｃ位，持續精進各式服務」陳其邁說，此次BLACKPINK、TWICE演唱會，市府同時利用智慧城市管理系統、智慧交通分析民眾結構，調整公共服務，交通疏散從第一天90分鐘，第二天縮減至76分鐘。據交通局統計，世運主場館安排散場接駁車往返高鐵左營站，全日累積疏運突破1萬人次。
