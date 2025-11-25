聽新聞
雲林家扶募款慘 2企業伸援

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林家扶中心預定12月7日舉辦歲末愛心園遊會，所須經費約230萬元，現只募約3成，福德巧新基金會、雲林震旦辦公設備昨立即捐助善款。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心每年歲末勸募都逾200萬元，今年天災多，眾多物資均集中賑災，影響使得勸募所得大幅縮水，目前還不及過去3分之1，剩不到2周舉辦的愛心園遊會恐開天窗，對此，兩企業昨伸援手捐助30萬元，希望拋磚引玉。

雲林家扶中心為讓近千戶受扶戶歲末安度寒冬，每年以園遊會方式發起歲末愛心勸募，預定12月7日在虎尾農博園區登場，同時規畫園遊會時贈送每戶1床石墨烯兩用被，及罐頭、泡麵、米、調理包等物資，此活動所須經費230多萬元，目前僅募約80萬元，和預期落差很大。

家扶中心主任廖志文說，今年接連風災暴雨重創雲嘉南地區，另花蓮馬太鞍堰塞湖災害等重大災害，各地發起賑災，加上物價波動，使得捐款及物資較往年同期減少一半以上，家扶今年第4季捐款迄今只有往年的4分之1；1名社工直言，「只能用慘兮兮來形容！」

福德巧新基金會、雲林震旦辦公設備得知後，昨特別贊助20萬元及10萬元，期能拋磚引玉，共解燃眉之急，讓歲末園遊會能順利舉行。

家扶中心社工督導歐厚成說，歲末園遊會所有攤位都是無償公益擺設，今年更有60個愛心攤位響應，將免費提供各項美食、遊戲，甚至有自強家庭也來擺攤分享愛心，籲請各界伸援手幫家扶度過難關，小額捐款或物資均可，讓受扶家庭共約3、4千人得以度過一個溫暖的寒冬。意者可電洽05－6323200。

雲林 家扶 募款
