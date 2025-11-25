聽新聞
台南垃圾去化缺口 環保局：逐步改善
高雄月世界日前遭不肖業者偷倒台南的垃圾，而台南後壁烏樹林的廢棄物暫置場還未去化又大火，外界苗頭指向南市現只有2座焚化爐，議員也說每日垃圾處理缺口高達450公噸，垃圾危機持續惡化；環保局回應，正逐步改善處理量能缺口。
目前全市有永康垃圾資源回收（焚化）廠、安南區城西垃圾焚化廠，環保局說明，城西焚化爐更新工程預計明年初啟用，未來每天處理量將提升至900公噸。
市議員曾之婕質詢指出，台南每天產生一般廢棄物與事業廢棄物總噸數約1800公噸，但是現有焚化設施處理量能嚴重不足，實際處理量能大約1350公噸，近期因非洲豬瘟防範政策，台南廚餘全進焚化爐處理，導致民生廢棄物與事業廢棄物堆積如山。
她說，市府針對能分擔焚化爐垃圾量的回收業者，審查僵化，原有業者清運量受限、新廠商配額又僅每日5公噸，應該立即開放合格業者申請設立資源回收處理場，並以嚴格法規監管，藉由前端分類回收減輕焚化爐負擔。
環保局回應，透過7大多元策略及措施積極因應，包含強化垃圾強制分類與稽查、推動源頭減量、擴大區域合作、加速掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、興建垃圾機械分選廠、推動焚化爐更新，以全面降低垃圾處理壓力。
