醫美診所納入評鑑惹議 衛福部周三邀30多個醫界團體說明政策

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部醫事司副司長劉玉菁說，「特管辦法」部分條文修正草案於本月14日正式預告，預告期為30天，期間為收集各界意見進行討論，目前預定於周三下午邀集30多個專科醫學會進行修法政策的說明，並聽取大家的意見。醫美示意圖。圖／AI生成

衛福部為杜絕醫美、直美等亂象，本月預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），將對於抽脂、削骨、拉皮等手術項目限定執行醫師資格，且醫美診所比照醫院進行評鑑。皮膚科醫學會秘書長黃毓惠表示，醫學會支持醫師在從事光電注射治療及醫美手術前，須完成相關訓練，才能執業服務病人，確保民眾手術安全及醫療品質。

黃毓惠說，若以「直美」來說，醫學系畢業生未接受醫美療程、手術等訓練，對病人來說，進行光電、針劑、手術等療程仍存在風險，恐有安全疑慮。

舉例來說，醫師進行光電、雷射治療時，應了解皮膚結構，除注意能量過高引發燒燙傷問題外，如臉上出現斑塊、痣，須診斷是老人斑或癌症，如果是癌症不能隨意治療。另，注射肉毒桿菌等針劑時，應知道血管、神經走向等；抽脂手術也要知道解剖結構、手術方法及麻醉風險等，此都必須完成相關訓練，「千萬不要認為這些治療都很簡單，其實不是如此」。

「直美現象不只在台灣，南韓等其他國家都有類似現象。」黃毓惠說，以目前醫療環境來說，許多醫師認為照顧病人充滿壓力，且健保給付偏低，而轉往醫美等自費市場，但醫美市場的醫療品質仍須十分注意，避免民眾對醫美療程失去信心。

衛福部擬將進行抽脂、削骨、拉皮等手術的醫美診所比照醫院納入評鑑，引發爭議。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，石崇良部長認為這有其必要性，原因是過去有民眾接受抽脂等醫美處置發生不幸；因此，不論抽脂、削骨等高風險手術，不僅施術醫師應有完整訓練及資格，整體醫療環境的設備、設施及後送、急救等軟硬體也應獲得認可、通過評鑑等把關，以確保病人安全降低爭議事件。

劉玉菁說，「特管辦法」部分條文修正草案於本月14日正式預告，預告期為30天，期間為收集各界意見進行討論，目前預定於周三下午邀集30多個專科醫學會進行修法政策的說明，並聽取大家的意見。據了解，該場會議將於下午4點舉行，邀集醫師公會全聯會、基層醫療協會、診所協會全聯會、皮膚科醫學會、外科醫學會、內科醫學會、形體美容外科醫學會、美容醫學醫學會等醫界團體，由司長劉越萍親自主持。

「目前各界對於修法有不同的意見及想法，這是很自然的。」劉玉菁說，衛福部會透過各種管道積極與各界溝通，讓不同立場的人可以互相對話，了解彼此的想法，擬定出具有共識的政策。

不具名的醫美醫師表示，衛福部此舉恐增加診所文書作業流程，導致行政、人事等成本上升，最擔心的評鑑曠日廢時，但仍流於形式，無法真正提升醫療品質，衛福部應研擬配套措施，讓評鑑真正能發揮功能。

