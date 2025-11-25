12月上路 TPASS 2.0+ 北高客運最低42折

交通部規畫TPASS 2.0+，針對行駛里程七十公里以上的中長程國道客運、東部客運，共九十一條路推出優惠，每月搭二次，即回饋百分之十五，四次以上回饋百分之卅，若加上連假六折優惠，以台北至高雄路線來說，票價打四二折為一三四八元，等於搭一次三三七元，十二月一日起上路。

公路局長林福山表示，今年一月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公共運輸達十一次以上者提供最高百分之卅乘車金額回饋，另針對常客優惠的軌道運輸加碼提供百分之二回饋。

為照顧中長途旅運需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部七十公里以上、東部國道客運路線，總計共九十一條，每月搭乘二次即可享回饋。

以台北至高雄路線為例，原本來回票價一六○六元，若遇上連假六折優惠票價為九六四元，搭配TPASS 2.0+後票價為八一九元，等於打了五一折；若搭四次，北高來回兩趟原價三二一二元，連假六折優惠為一九二七元，搭配TPASS 2.0+，票價一三四八元，等於打四二折。

此外，為避免異常交易行為，如代購多張車票、大量退票等，影響客運業者營運及民眾回饋公平性，十二月起增訂每月每卡回饋上限二千五百元。

林福山說，TPASS 2.0+同步開放電子支付納入累計回饋，即日起可至各票證公司ＡＰＰ點選將電子支付帳號，登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，十二月起自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月廿五日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

林福山表示，目前TPASS 2.0完成登記的廿六點五萬人計算，TPASS 2.0+實施後能提升運量百分之五，編列預算一年二千萬元，「希望不夠用，代表很多人搭。」