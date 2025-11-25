聽新聞
0:00 / 0:00

12月上路 TPASS 2.0+ 北高客運最低42折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，12月1日起上路，以台北至高雄路線來說，票價最低打42折。記者胡瑞玲／攝影
交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，12月1日起上路，以台北至高雄路線來說，票價最低打42折。記者胡瑞玲／攝影

交通部規畫TPASS 2.0+，針對行駛里程七十公里以上的中長程國道客運、東部客運，共九十一條路推出優惠，每月搭二次，即回饋百分之十五，四次以上回饋百分之卅，若加上連假六折優惠，以台北至高雄路線來說，票價打四二折為一三四八元，等於搭一次三三七元，十二月一日起上路。

公路局長林福山表示，今年一月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公共運輸達十一次以上者提供最高百分之卅乘車金額回饋，另針對常客優惠的軌道運輸加碼提供百分之二回饋。

為照顧中長途旅運需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部七十公里以上、東部國道客運路線，總計共九十一條，每月搭乘二次即可享回饋。

以台北至高雄路線為例，原本來回票價一六○六元，若遇上連假六折優惠票價為九六四元，搭配TPASS 2.0+後票價為八一九元，等於打了五一折；若搭四次，北高來回兩趟原價三二一二元，連假六折優惠為一九二七元，搭配TPASS 2.0+，票價一三四八元，等於打四二折。

此外，為避免異常交易行為，如代購多張車票、大量退票等，影響客運業者營運及民眾回饋公平性，十二月起增訂每月每卡回饋上限二千五百元。

林福山說，TPASS 2.0+同步開放電子支付納入累計回饋，即日起可至各票證公司ＡＰＰ點選將電子支付帳號，登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，十二月起自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月廿五日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

林福山表示，目前TPASS 2.0完成登記的廿六點五萬人計算，TPASS 2.0+實施後能提升運量百分之五，編列預算一年二千萬元，「希望不夠用，代表很多人搭。」

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

春節9天連假 總統：醫院診所開診加成30%到100%

NBA／湖人4天連假忙裡偷閒辦匹克球錦標賽 24歲小將勇奪冠軍

相關新聞

日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

未來1周持續受東北季風影響，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度，周六東...

第二波蘇丹紅化妝品檢驗 歐萊德、綠藤生技14家業者、18項產品出包

台灣化妝品日前首度檢出禁止的工業用色素「蘇丹4號」，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。食藥署副署長王德原...

哈密瓜標價3,465元「鑲黃金蘋果」？全聯遭惡意貼標、保留法律追訴權

近日有網友在社群平台分享全聯內湖 IKEA 門市一張蔬果價格標籤，照片中一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質25日亮橘燈

環境部表示，內蒙古地區今天出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害現象，研判明天東北季風伴隨境外霾害及沙塵影響台灣空氣品...

桃竹苗補助一般凍卵 破千人申請 竹縣未跟進

現代女性普遍晚婚晚生，近年桃園、竹市與苗栗縣都相繼推出一般性凍卵補助政策，支持適齡女性提前凍卵規畫生育。據統計，3縣市累...

癌友生育保存 桃竹竹苗5醫院試辦

國健署9月起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，補助18至40歲的乳癌及血液癌患者進行取卵或取精保存。桃竹竹苗4縣市共5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。