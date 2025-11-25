假日輕急症中心 就醫人數仍少

為緩解醫院急診壅塞，衛福部本月二日開辦「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）試辦計畫」，於六都十三處地點上路，截至本月廿三日ＵＣＣ全日看診人數，從二五五人升至三三七人，就醫人數偏低，仍待強力宣導。

賴清德總統昨表示，基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為給予更大支持，明年春節九天假期不論醫院或診所門診，將依開診時段分段加成，九天連假開診加成幅度從百分之卅到百分之百不等。

明年春節期間醫療院所依開診時段分段加成，屆時十三處ＵＣＣ是否全數開診？健保署醫務管理組長劉林義表示，最近許多醫療院所來電表達春節開診意願，需在十二月十日前先行登錄，計畫針對開診率較低地區開設ＵＣＣ，以補足假日醫療量能，將於明年一月對外公布設置狀況。

劉林義指出，ＵＣＣ成立目的為增加民眾周日就醫選擇，為鼓勵基層診所急症科別於周日開診，健保點數將給予加成，相關細節於十二月討論。

健保署統計ＵＣＣ上路一個月成效，連續四周共收治一二三一人，內兒科患者六二五人、外骨科六○六人，轉診人數廿七人。統計症狀，以呼吸道症狀最多，共四○六人次，其次為簡單傷口二一三人次。

劉林義表示，將請地方衛生局加強宣導，若人數仍未明顯上升，將考量將地點移到民眾看診更方便的地方，以提供醫療服務。