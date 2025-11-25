蘇丹紅化妝品風暴擴大 食藥署再公布18項產品

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在十八項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」、無患子生技「古寶亮澤修護潤唇膏」等知名產品，提醒消費者如購買到問題產品，務必停止使用，可辦理退貨。

日前我國化妝品首度檢出禁止使用的工業用色素「蘇丹紅」，問題原料流向歐萊德、綠藤生技等十四家業者，相關產品均已下架。

副署長王德原表示，第一波查獲Campo Research（Campo Cosmetics）Pte.Ltd.生產「紅色複方」（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料含有禁用色素「蘇丹紅」，原料進口商為「亦鴻企業有限公司」。

最新檢驗報告顯示，三批問題原料（批號二○二五-○一-一三、二○二五-○二-一八、二○二五-一○-一○）檢出禁用色素蘇丹四號，定量檢驗結果為一一七七ppm、一一五一ppm、一四八六ppm，濃度極高，屬於明顯的摻偽假冒行為，進口商亦鴻企業將被移送法辦。

此外，綠藤生物科技「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701等產品，檢出結果依序為48ppm、50ppm、54ppm。依規定，「蘇丹紅」不得用於化妝品，檢驗值應為零。

經各地衛生局持續清查，食藥署昨公布第二批檢驗結果，「亦鴻企業有限公司」供貨給十二家業者，共十八項產品檢出禁用蘇丹紅色素，包括，歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」、無患子生技「古寶亮澤修護潤唇膏」、索尼國際啵啵要趣了假日口紅#03、ＣＯＯＬ ＧＩＲＬ護唇精華、ＭＩＡＵ ＰＤＲＮ極度修護噴霧、專心護唇油莓紅版、豐姿妍麗傳明酸嫩白輕乳霜等，另有半成品、未銷售研發產品等。

「將高濃度的人工色素混入化妝品，為明顯的假冒詐欺。」王德原說，檢出禁用色素「蘇丹四號」的違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第六條規定，依同法第廿二條，可處新台幣二萬元至五○○萬元罰鍰，得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處。食藥署持續清查中，不排除還有另一波問題產品。