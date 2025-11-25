新聞眼／醫美改革猶如照妖鏡 是誰在抗拒

為整頓醫美亂象，衛福部修訂「特管辦法」，嚴格限定從事醫美療程的醫師資格，且執行抽脂、拉皮等高風險手術的醫美診所需比照醫院納入評鑑。然預告沒幾天，與醫美產業有關、非部立專科等學會、醫學會公開反對，連醫師公會全國聯合會也發表聲明，反對將醫美診所強制納入評鑑。

醫師公會全聯會理事長陳相國一席「診所不像醫院有教學、研究任務，只是提供服務，衛福部不用大費周章來處理診所，造成診所不方便」等措辭，公開為診所護航，確實令人傻眼。

這項能確保醫美品質、降低風險的新制宛如一面照妖鏡，一旦落實，許多未受過兩年ＰＧＹ訓練的醫美醫師恐需重返醫院，而現行執行削骨、抽脂等高風險整型手術的醫師如無專科認證，也無法再動刀，將讓眾多醫美診所背後的金主嚴重失血。

台灣美容醫學產業全國聯合會聯合台灣美容外科醫學會等聲明反對預告新措施，然而具有正統醫美血脈的皮膚科醫學會仍堅定支持醫師在執行光電注射治療及醫美手術前，應完成相關訓練。

皮膚科醫學會舉例，醫師執行雷射治療時，應了解皮膚結構，除避免引發燒燙傷，須有能力診斷臉上斑塊、痣是否為癌症。注射肉毒桿菌等針劑時，理應知曉血管、神經走向等。執行抽脂手術時，應熟知人體解剖結構及麻醉風險。

台灣醫美產業已步入商業化，逐漸犧牲醫療品質，很難想像只因接受陰莖增大術，竟死於手術台，或因舒眠麻醉一覺不醒。部分診所業者罔顧醫學倫理，已讓台灣醫美形象蒙塵，政府須大刀闊斧改革，衛福部長石崇良務必力挺壓力，貫徹到底。

此外，衛福部應聽取不同聲音，研擬周延配套，例如要求未受過ＰＧＹ訓練的醫美醫師重返醫院，現有訓練額度、課程是否能滿足實際需求，需進一步盤點。