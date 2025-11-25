聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／醫美改革猶如照妖鏡 是誰在抗拒

聯合報／ 本報記者沈能元李樹人

為整頓醫美亂象，衛福部修訂「特管辦法」，嚴格限定從事醫美療程的醫師資格，且執行抽脂、拉皮等高風險手術的醫美診所需比照醫院納入評鑑。然預告沒幾天，與醫美產業有關、非部立專科等學會、醫學會公開反對，連醫師公會全國聯合會也發表聲明，反對將醫美診所強制納入評鑑。

醫師公會全聯會理事長陳相國一席「診所不像醫院有教學、研究任務，只是提供服務，衛福部不用大費周章來處理診所，造成診所不方便」等措辭，公開為診所護航，確實令人傻眼。

這項能確保醫美品質、降低風險的新制宛如一面照妖鏡，一旦落實，許多未受過兩年ＰＧＹ訓練的醫美醫師恐需重返醫院，而現行執行削骨、抽脂等高風險整型手術的醫師如無專科認證，也無法再動刀，將讓眾多醫美診所背後的金主嚴重失血。

台灣美容醫學產業全國聯合會聯合台灣美容外科醫學會等聲明反對預告新措施，然而具有正統醫美血脈的皮膚科醫學會仍堅定支持醫師在執行光電注射治療及醫美手術前，應完成相關訓練。

皮膚科醫學會舉例，醫師執行雷射治療時，應了解皮膚結構，除避免引發燒燙傷，須有能力診斷臉上斑塊、痣是否為癌症。注射肉毒桿菌等針劑時，理應知曉血管、神經走向等。執行抽脂手術時，應熟知人體解剖結構及麻醉風險。

台灣醫美產業已步入商業化，逐漸犧牲醫療品質，很難想像只因接受陰莖增大術，竟死於手術台，或因舒眠麻醉一覺不醒。部分診所業者罔顧醫學倫理，已讓台灣醫美形象蒙塵，政府須大刀闊斧改革，衛福部長石崇良務必力挺壓力，貫徹到底。

此外，衛福部應聽取不同聲音，研擬周延配套，例如要求未受過ＰＧＹ訓練的醫美醫師重返醫院，現有訓練額度、課程是否能滿足實際需求，需進一步盤點。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

挺過兩次手術！廖家儀滿血回歸跳國標舞露傷疤：努力的印記

醫美修法造成醫師失業？4大醫事團體強調非事實 力挺衛福部醫美改革

特管辦法擬修 醫管團體挺監管、醫師公會有疑慮

確保手術品質醫美診所納評鑑 醫師公會三大理由反對強制納入

相關新聞

日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

未來1周持續受東北季風影響，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度，周六東...

第二波蘇丹紅化妝品檢驗 歐萊德、綠藤生技14家業者、18項產品出包

台灣化妝品日前首度檢出禁止的工業用色素「蘇丹4號」，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。食藥署副署長王德原...

哈密瓜標價3,465元「鑲黃金蘋果」？全聯遭惡意貼標、保留法律追訴權

近日有網友在社群平台分享全聯內湖 IKEA 門市一張蔬果價格標籤，照片中一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質25日亮橘燈

環境部表示，內蒙古地區今天出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害現象，研判明天東北季風伴隨境外霾害及沙塵影響台灣空氣品...

桃竹苗補助一般凍卵 破千人申請 竹縣未跟進

現代女性普遍晚婚晚生，近年桃園、竹市與苗栗縣都相繼推出一般性凍卵補助政策，支持適齡女性提前凍卵規畫生育。據統計，3縣市累...

癌友生育保存 桃竹竹苗5醫院試辦

國健署9月起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，補助18至40歲的乳癌及血液癌患者進行取卵或取精保存。桃竹竹苗4縣市共5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。