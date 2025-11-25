醫美改革掀風暴 醫界團體內戰

為導正「直美」亂象，提升醫美品質，衛福部預告修正相關特管辦法，醫界卻少見地出現兩派意見，四大醫界專業團體力挺衛福部，重批「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。醫師公會全聯會、七大相關學會、醫學會則反對醫美診所強制納入評鑑。

「目前各界對於修法有不同的意見及想法，這是很自然的。」衛福部醫事司副司長劉玉菁說，將透過各種管道積極與各界溝通，讓不同立場的人互相對話，了解彼此的想法，擬定出具有共識的政策。

醫事司將於廿六日下午邀請醫師公會全聯會、基層醫療協會、診所協會全聯會、皮膚科醫學會、外科醫學會、內科醫學會、形體美容外科醫學會、美容醫學醫學會等卅多個醫界團體代表討論此案，司長劉越萍將親自主持，聽取外界意見。

衛福部日前預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，擬將美容醫學分為三級管理，要求執行美容醫學處置的醫師至少完成二年ＰＧＹ訓練，避免醫學系畢業生直接至醫美診所執業的「直美」亂象。美容醫學手術則限定專科醫師執行，特定美容醫學手術診所需通過評鑑。

該修正辦法被喻為台灣醫美產業的重大改革，一旦實施，應可大幅提高醫美品質，降低手術風險，不料卻引發部分醫界反彈，中華民國醫師公會全國聯合會即發表聲明，反對將醫美診所強制納入評鑑，理事長陳相國表示，診所不像醫院有教學、研究任務，只是提供服務，「不用大費周章來處理診所，造成診所不方便」，現行衛生局每年督導考核就已夠了。

醫師公會提出三點聲明，包括支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套，已在醫美領域執業且具實績的醫師如果重回醫院接受ＰＧＹ，應避免「溯及既往」衝擊與人力斷層。

台灣美容醫學產業全國聯合會與台灣美容外科醫學會等五家醫事團體也發表聯合聲明，除了抨擊「評鑑不應成為政府控制產業的隱形大手」，並期盼政府以照顧民眾為念，醫師也是民眾，請勿重創執政民意基礎，任意開啟無止盡的管制大門。

不過，台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大醫界團體則肯定石崇良改革的勇氣，認為醫療本質非一般商業活動，牽涉的是民眾生命與健康，部分團體提出以「自由市場」取代專業監管，等同讓民眾暴露於不可逆的醫療風險。