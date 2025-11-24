快訊

全力餵飽8人！子瑜媽曝心情如「嫁女兒」 TWICE夜市級後台曝光

是否宣布參選新北市長？李四川鬆口「1條件」揭可能時間點

假日急症中心使用略增 部分據點擬支援春節醫療

中央社／ 台北24日電

假日急症中心上路4週，看診人數平均成長率10%但成效待繼續觀察，為疏解明年春節期間醫院急診壅塞或特別門診不足，部分假日急症中心可扮演支援角色，相關資訊明年1月公布。

衛生福利部中央健康保險署推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），自今年11月2日開辦，至今實施4週，主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚間12時，提供內（兒）科及外（骨）科治療。

假日急症中心上路4週，看診人數由首日255人上升至23日337人，平均成長率10%。

據健保署資料，六都選定13個UCC地點，過去4週累積的看診人數，按科別分析為內兒科625人、外骨科606人，大約各占一半；轉診人數27人，約占總看診人數2%。以UCC就醫5大情境分析，最多為呼吸道症狀共406人，約32.9%；次多為簡單傷口213人，約17.3%，這2種情境已占一半。

健保署醫務管理組長劉林義今天接受媒體聯訪表示，UCC試辦4週，看診人數目前每週已增加至約300人，增加民眾週日就醫選擇，有去就醫者也對UCC滿意。不過部分地點實施第1個月人數較少，將交由衛生局加強評估選點及當地需求，並持續與六都衛生局加強宣導。

劉林義表示，民眾就醫行為難以預測，目前無法就成長率評價滿意與否，仍需更長時間的數據，才能建議衛生局是否應調整據點位置，或評估是否能達到紓解急診壅塞，並以「春節不壅塞」為目標，希望讓民眾在春節期間有地方就醫且不必久候。

劉林義說明，避免春節壅塞相關措施不只包含UCC，還有春節值班加成，期盼這類鼓勵機制能延伸到一般週日門診，並給予相應加成，不過這部分仍需在基層總額會議中討論。

劉林義指出，明年春節連假共9天，許多醫療院所因春節加成而表態願意開診，目前正進行調查，院所春節開診意願調查期限至12月10日。衛福部將依據各地春節開診率評估，對於開診量不足的地區，再以UCC補足。

春節 衛生局 看診
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

春節9天連假 總統：醫院診所開診加成30%到100%

假日急症中心看診數續成長 強化宣導備戰春節假期

1.5萬人別怕沒票！江蕙春節唱5場 幸運兒優先購條件曝光

再拋政策！衛福部擬擴大在宅急症照顧對象 石崇良：真的慢了…沒辦法

相關新聞

日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

未來1周持續受東北季風影響，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度，周六東...

第二波蘇丹紅化妝品檢驗 歐萊德、綠藤生技14家業者、18項產品出包

台灣化妝品日前首度檢出禁止的工業用色素「蘇丹4號」，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。食藥署副署長王德原...

哈密瓜標價3,465元「鑲黃金蘋果」？全聯遭惡意貼標、保留法律追訴權

近日有網友在社群平台分享全聯內湖 IKEA 門市一張蔬果價格標籤，照片中一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質25日亮橘燈

環境部表示，內蒙古地區今天出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害現象，研判明天東北季風伴隨境外霾害及沙塵影響台灣空氣品...

誤以為是感冒！36歲女頸痛似被人掐住 醫生揭患這種病險影響終身

身體出現小病小痛，隨時是大病先兆。台灣1名醫生分享病例指，1名36歲女病人出現咳嗽和喉嚨痛，起初以為只是感冒，但求醫服藥未見改善...

仿生韌帶、AI清胎、低碳布料上榜 工研院勇奪R&D大獎

被譽為「研發界奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）公布2025年得獎名單，工研院今年再度奪下3項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。