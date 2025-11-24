誤以為是感冒！36歲女頸痛似被人掐住 醫生揭患這種病險影響終身
身體出現小病小痛，隨時是大病先兆。台灣1名醫生分享病例指，1名36歲女病人出現咳嗽和喉嚨痛，起初以為只是感冒，但求醫服藥未見改善，狀況愈來愈嚴重，甚至發燒，頸部腫痛難耐，感覺「像被掐住」。經檢查後，原來她罹患亞急性甲狀腺炎，隨時惡化成永久性的甲狀腺功能低下。
以為感冒 求醫證患亞急性甲狀腺炎
新陳代謝科醫師劉漢文在faceebook專頁表示，36歲蔡姓女子起初只有咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，到診所求醫服藥，但病況未見好轉。她更發燒不退，頸部腫脹疼痛，感覺好像被人掐住，隨即到醫院抽血和進行超聲波檢查，發現罹患亞急性甲狀腺炎。
常見於30至50歲女性 初期易被誤診
劉醫生解釋，亞急性甲狀腺炎亦被稱為「病毒性甲狀腺炎」，通常由病毒引起，一般出現在30至50歲女性身上。此病症狀包括甲狀腺腫大，按壓後會感到疼痛，延伸到喉嚨、下巴、耳朵，甚至伴隨發燒和疲倦。由於症狀和感冒相似，所以病人初期容易被誤診。
有機會惡化成永久性甲狀腺功能低下
如果症狀較輕，病人可以服用消炎止痛藥緩和，一旦情況嚴重，就需要配合類固醇。雖然多數病人可以自癒，但病情往往長達數個月。病人由發炎至恢復期間，應該每2至8周檢查1次甲狀腺功能，避免惡化成永久性甲狀腺功能低下，患者若本身有甲狀腺自體免疫抗體，都應該每年定期進行身體檢查。
抽血檢查和按時服藥控制病情
根據資料，甲狀腺功能永久低下，會導致新陳代謝全面下降、體重上升、容易水腫、心臟功能變弱、皮膚粗糙等，但只要定期抽血檢查和按時服藥，病況可以受控。
