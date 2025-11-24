漫畫啟蒙創作 藝術家李明則開創自己「台灣風」

曾代表台灣登威尼斯雙年展，藝術家李明則從早年「中國風」到後來開創屬於自己的「台灣風」，他在公視節目「藝術很有事」分享，漫畫是他的創作啟蒙，他也以漫畫精神表現生活。

李明則1957年出生於原高雄縣岡山鎮後紅里，1977年畢業於台南崑山高中第1屆美工科，1981年獲第6屆雄獅美術新人獎，1984年於美國文化中心舉行「武俠世界」個展，此後國內外個展、聯展從未間斷，創作力旺盛。

公視今天發布新聞稿表示，「藝術很有事」全新一集「李明則，人生一幅畫」，製作團隊走入李明則的畫室與展場，貼近記錄他如何自由揮毫、細細描繪，以漫畫筆法與民俗圖像拼接出他眼中的台灣面貌。

李明則早期畫作以作品「中國風」參加雄獅美術比賽，解嚴後重新梳理脈絡，創作出「台灣風」，也以漫畫筆法融合民俗圖像、生活記憶與在地風景，形成強烈個人語彙。他在片中表示：「線條可說是漫畫的精神」，而自己正是以「漫畫的精神來表現生活」。

回顧童年，李明則從鄉下轉學至岡山後，放學路上雜貨店販售的連環漫畫成為他最早接觸的視覺啟蒙。台灣漫畫家葉宏甲、陳定國、淚秋等人的武俠作品，以及武俠電影「獨臂刀」的戲劇張力，都深深吸引著他。

李明則回憶，武俠漫畫誇張、生動，充滿想像力，遠比文字更加吸睛。求學時期，他甚至曾自己動手繪製連環漫畫，供同學傳閱，看到大家讀得津津有味，也讓他從中確立了連續式敘事與漫畫式劇情的創作方向，並延續至今。

以2024年間完成的「走自己路的」為例，李明則說，作品源自「畫電影海報」的概念。作品融入來自不同國家的卡通人物作為正義象徵，搭配台灣地標，傳遞「台灣要先自立自強，各國才會來援助」意涵。以台語命名作品具雙重意味，他說：「一個就是我畫畫的路，一個就是台灣自己走的路。」

「李明則，人生一幅畫」於「藝術很有事」YouTube頻道上架。