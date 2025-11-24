仿生韌帶、AI清胎、低碳布料上榜 工研院勇奪R&D大獎

被譽為「研發界奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）公布2025年得獎名單，工研院今年再度奪下3項大獎，涵蓋生醫、AI與綠色永續領域，與勞倫斯利佛摩國家實驗室、阿爾貢國家實驗室等國際重量級機構並列。

今年工研院獲獎的3項技術包括「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。

「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」最快360秒內完成一條大型輪胎的清除作業，回收的高活性膠粉還可再利用；「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」，可輕鬆將複合廢棄紡織品，透過化學解聚與再聚製程，無需拆解或脫色，即可製作出不同規格的防水透濕布料，能廣泛應用在機能服、鞋類、軍用裝備等。

R&D World副總暨總編輯保羅希尼（Paul Heney）表示，工研院每年都有非常傑出的表現，不僅展現卓越的領導理念與清晰的願景，在各專業領域也深具實力，再加上研發人員具有高度探索、敢於創新的精神，這些正是多年來工研院多年來保持領先的關鍵。

經濟部表示，經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。