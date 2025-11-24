化妝品原料含蘇丹紅！台南業者遭波及…主動下架5977支潤唇膏

衛福部食藥署今公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」的紅色複方原料，含禁止工業用色素「蘇丹4號」，其中有部分原料供應給台南業者，南市衛生局接獲訊息今前往稽查，其中，安定一家生技公司已先主動下架並封存5977支潤唇膏產品。

衛生局說明，「亦鴻企業有限公司」進口紅色複方原料3批，批號分別為2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10近期被檢出含禁用色素蘇丹4號，台南有2家業者產品受波及，其中，安定無患子生技開發有限公司已先主動通報，並下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏（批號：125D12）」，同時封存該批號化妝品計5977支。

古寶無患子生技公司晚間也發布聲明指出，該產品委由代工廠製造，自10月份出現原料疑慮後，該產品已預防性停售，並提供消費者無條件退款退貨，同時也自主送第三方檢驗；該事件引發社會大眾不安，古寶無患子深感責任重大、責無旁貸，後續會秉持坦然面對、積極承擔。

另外一家業者為將寶實業股份有限公司，經衛生局稽查並無使用上述批號原料製造化妝品；衛福部食藥署今再公布第二批檢驗結果，台南另有一家業者受波及，衛生局目前正派員前往稽查中。

衛生局提醒，民眾若購買到有疑慮化妝品，或使用化妝品出現身體不適情形，應立即停止使用並洽詢皮膚科醫師。