日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

未來1周持續受東北季風影響，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度，周六東北季風減弱，各地氣溫略升，下周一東北季風再增強，但因水氣不多，溫度變化不大；鄭傑仁提醒，周三及周末西半部日夜溫差達10至12度，需多留意。

鄭傑仁說，今晚間起東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、桃園以北、宜蘭及竹苗山區有局部短暫雨，花蓮有零星降雨。

明（25日）水氣減少，北部、宜花地區轉涼，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部零星雨，桃園以南則為多雲到晴的天氣。

周三晚間至周四（26、27日）南方水氣北移，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區也有零星短暫雨。

周五（28日）迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部有局部零星降雨；周六（29日）東北季風減弱，但東半部、恆春半島仍有零星短暫雨。

周日（30日）另一波東北季風增強，周一（12月1日）各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，鄭傑仁指出，今晚東北季風增強，而「明晚至周三清晨最冷」，中部以北低溫僅14至16度，局部地區再降1至2度，南部、花東低溫18、19度；高溫部分，北部約20至22度，中南部約24、25度。

鄭傑仁提醒，周三及周末西半部日夜溫差大，周三中部清晨僅14度，白天高溫可達26度，溫差達10至12度，需多留意。

颱風部分，鄭傑仁表示，熱帶性低氣壓TD30目前正通過菲律賓，預計周三生成為颱風「天琴」，周三、周四通過南海期間，中高層水氣會為台灣帶來降雨，後續路徑將往西進入南海，再接近越南，但此熱帶系統未來發展及距離台灣比較遙遠，大致上以間接影響為主。