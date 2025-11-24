快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度。記者林伯東／攝影
今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度。記者林伯東／攝影

未來1周持續受東北季風影響，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度，周六東北季風減弱，各地氣溫略升，下周一東北季風再增強，但因水氣不多，溫度變化不大；鄭傑仁提醒，周三及周末西半部日夜溫差達10至12度，需多留意。

鄭傑仁說，今晚間起東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、桃園以北、宜蘭及竹苗山區有局部短暫雨，花蓮有零星降雨。

明（25日）水氣減少，北部、宜花地區轉涼，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部零星雨，桃園以南則為多雲到晴的天氣。

周三晚間至周四（26、27日）南方水氣北移，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區也有零星短暫雨。

周五（28日）迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部有局部零星降雨；周六（29日）東北季風減弱，但東半部、恆春半島仍有零星短暫雨。

周日（30日）另一波東北季風增強，周一（12月1日）各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，鄭傑仁指出，今晚東北季風增強，而「明晚至周三清晨最冷」，中部以北低溫僅14至16度，局部地區再降1至2度，南部、花東低溫18、19度；高溫部分，北部約20至22度，中南部約24、25度。

鄭傑仁提醒，周三及周末西半部日夜溫差大，周三中部清晨僅14度，白天高溫可達26度，溫差達10至12度，需多留意。

颱風部分，鄭傑仁表示，熱帶性低氣壓TD30目前正通過菲律賓，預計周三生成為颱風「天琴」，周三、周四通過南海期間，中高層水氣會為台灣帶來降雨，後續路徑將往西進入南海，再接近越南，但此熱帶系統未來發展及距離台灣比較遙遠，大致上以間接影響為主。

東北季風 基隆 恆春
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質25日亮橘燈

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

準天琴颱風恐發展 賈新興揭時程、預測路徑

天氣要變了！今晚起東北季風南下 北台氣溫下降、降雨機率增

相關新聞

日夜溫差達12度！明晚至周三下探14度 天琴颱風估後天生成

未來1周持續受東北季風影響，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚起東北季風增強，預估明晚至周三清晨最冷，低溫僅14度，周六東...

東北季風晚間增強 嘉義以北25、26日低溫探14度

氣象署表示，東北季風今晚增強，預估明晚至26日清晨最冷，嘉義以北平地低溫探攝氏14度；這波東北季風預計29日減弱，但下一...

第二波蘇丹紅化妝品檢驗 歐萊德、綠藤生技14家業者、18項產品出包

台灣化妝品日前首度檢出禁止的工業用色素「蘇丹4號」，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。食藥署副署長王德原...

哈密瓜標價3,465元「鑲黃金蘋果」？全聯遭惡意貼標、保留法律追訴權

近日有網友在社群平台分享全聯內湖 IKEA 門市一張蔬果價格標籤，照片中一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3...

東北季風挾境外污染物 全台空氣品質25日亮橘燈

環境部表示，內蒙古地區今天出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害現象，研判明天東北季風伴隨境外霾害及沙塵影響台灣空氣品...

化妝品原料含蘇丹紅！台南業者遭波及…主動下架5977支潤唇膏

衛福部食藥署今公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」的紅色複方原料，含禁止工業用色素「蘇丹4號」，其中有部分原料供應給台南業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。