HIV新增感染者年降11.2% 醫病共享決策助穩定治療

今年累計到9月底止，本國籍新增HIV感染者比去年同期降11.2%。專家表示，只要每天規律服用抗病毒藥，就有機會達U=U（測不到病毒＝無傳染力），醫病共享決策助患者穩定治療。

40多歲的林桑（化名）在感染人類免疫缺乏病毒（HIV）後，即使知道要按時就醫、檢查和服藥，仍沒有定期回診。護理師了解後發現，原來他每天凌晨4時就要去送菜，下午2時才收工，再休息一下，就過了醫院看診時間；幸在與醫療團隊溝通後，他改成趁中午休息時到醫院抽血、拿藥，解決無法穩定回診的問題。

「如果不知道他們的故事，都只會覺得患者怎麼都不來」，台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒今天出席「2025 World AIDS Day世界愛滋日簡單愛 開啟醫病共享對話」記者會時表示，患者剛確診或轉換治療階段時，常感到焦慮與徬徨，需要空間讓他們放心說出困境，才能找到更適合的治療解方，此時個管師就扮演「聆聽者」的重要角色。

此外，你不是一個人實踐協會秘書長葉柏岑指出，因愛滋病長期受到污名化，許多感染者在剛確診時，都會感到自我懷疑，「我開始吃這個藥之後，生命是不是就改變了？」也有不少個案吃藥後有副作用反應，卻不敢跟醫師提問題，只默默忍受，久而久之吃藥卻漸漸不穩定，反而不利於治療與控制病毒量。

台大醫院內科部主治醫師謝思民表示，如今只要每天規律服用抗病毒藥，就有機會達「U=U」，病情比高血壓還好控制；然而，每個人有不同體質、生活習慣、工作型態，醫師依專業開立處方，不見得適合每個患者，透過醫病共享決策，可讓感染者一起做決定，更有助提升治療順從性。

台灣感染症醫學會監事、愛滋病防治委員會委員林錫勳指出，台灣愛滋防治是亞洲模範生，從2018年開始連6年下降，去年雖有微幅成長，但今年累計到9月底為止，本國籍新增HIV感染者，又比去年同期下降11.2%。

林錫勳指出，截至去年底，3項HIV防治指標，也達到92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均。其中，表現較差的「感染者自知有感染」，他認為，關鍵在減少污名化、促進資訊普及，並提升檢驗可近性。