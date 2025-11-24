快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

聽新聞
0:00 / 0:00

哈密瓜標價3,465元「鑲黃金蘋果」？全聯遭惡意貼標、保留法律追訴權

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯24日回應，經查係有民眾於門市自助貼標區故意輸入錯誤品名與價格後貼至蔬果商品上拍照上傳，並非門市實際售價，強調屬「惡意操作」。照片/翻攝網路
全聯24日回應，經查係有民眾於門市自助貼標區故意輸入錯誤品名與價格後貼至蔬果商品上拍照上傳，並非門市實際售價，強調屬「惡意操作」。照片/翻攝網路

近日有網友在社群平台分享全聯內湖 IKEA 門市一張蔬果價格標籤，照片中一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3,465元，網友笑稱「這哈密瓜應該是鑲了黃金蘋果」，引發熱議。對此，全聯24日回應，經查係有民眾於門市自助貼標區故意輸入錯誤品名與價格後貼至蔬果商品上拍照上傳，並非門市實際售價，強調屬「惡意操作」，不排除依法追究。

近日網路上出現全聯門市價格標示相關討論，全聯表示，一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能三贏的消費經驗。但針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。

全聯已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，不但讓同仁更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，並允諾長期投資設備道具，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，守護安心、便宜、便利的品牌核心價值。

近期網路上也發現有人刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，公司將嚴正以對，上周日(11/23)發現消費者在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，並將不符的標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群造成外界誤解。針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽之行為，全聯不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲民眾切勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。

全聯強調，公司是台灣本土企業，土生土長、在地經營，且從不放棄提供美好生活，未來也將持續努力改進，成為台灣民眾日常生活的最強後盾。

全聯 消費
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

零售通路非籠飼雞蛋不到10% 動團批全聯併購撕毀承諾

內行人才知道！美廉社1款平價鮮奶默默賣翻 網讚：比其他牌便宜20元

全聯1款廚房用品獲眾人好評 過來人力推：用過就愛上

全電商首戰雙11天天搶1折、11元爆殺優惠 全聯雲林土雞節滿額抽買菜金

相關新聞

東北季風晚間增強 嘉義以北25、26日低溫探14度

氣象署表示，東北季風今晚增強，預估明晚至26日清晨最冷，嘉義以北平地低溫探攝氏14度；這波東北季風預計29日減弱，但下一...

交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，今年12月1日起上路，針對行駛里程7...

女學生吃火鍋「乾燒鍋子」 店家要求洗黑鍋底20分鐘...律師：1前提恐變強制罪

桃園龍潭發生一起火鍋餐廳糾紛事件，引發社會廣泛討論。

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

淡江大橋今年9月16日舉辦合龍儀式，明年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，交通部公路局長林福山今表示，...

醫美修法造成醫師失業？4大醫事團體強調非事實 力挺衛福部醫美改革

衛福部預告修法杜絕「直美」亂象，針對抽脂、削骨、拉皮等手術項目限定執行醫師資格，並比照醫院進行診所評鑑。醫師公會全聯會上...

哈密瓜標價3,465元「鑲黃金蘋果」？全聯遭惡意貼標、保留法律追訴權

近日有網友在社群平台分享全聯內湖 IKEA 門市一張蔬果價格標籤，照片中一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。