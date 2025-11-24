哈密瓜標價3,465元「鑲黃金蘋果」？全聯遭惡意貼標、保留法律追訴權

近日有網友在社群平台分享全聯內湖 IKEA 門市一張蔬果價格標籤，照片中一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤，售價3,465元，網友笑稱「這哈密瓜應該是鑲了黃金蘋果」，引發熱議。對此，全聯24日回應，經查係有民眾於門市自助貼標區故意輸入錯誤品名與價格後貼至蔬果商品上拍照上傳，並非門市實際售價，強調屬「惡意操作」，不排除依法追究。

近日網路上出現全聯門市價格標示相關討論，全聯表示，一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能三贏的消費經驗。但針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。

全聯已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，不但讓同仁更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，並允諾長期投資設備道具，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，守護安心、便宜、便利的品牌核心價值。

近期網路上也發現有人刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，公司將嚴正以對，上周日(11/23)發現消費者在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，並將不符的標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群造成外界誤解。針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽之行為，全聯不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲民眾切勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。

全聯強調，公司是台灣本土企業，土生土長、在地經營，且從不放棄提供美好生活，未來也將持續努力改進，成為台灣民眾日常生活的最強後盾。