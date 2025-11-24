第二波蘇丹紅化妝品檢驗 歐萊德、綠藤生技14家業者、18項產品出包

台灣化妝品日前首度檢出禁止的工業用色素「蘇丹4號」，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。食藥署副署長王德原表示，各地衛生局陸續進行清查，今天公布第二批檢驗結果，原料進口商「亦鴻企業有限公司」供應共12家及其18項產品，檢出禁用色素蘇丹4號，將移送地檢署偵辦。

王德原指出，針對Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.生產之「紅色複方」（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料涉含有禁用色素一案，今日公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家及其18項產品清單。

食藥署同時公布抽驗問題原料與產品之定量檢驗結果，問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1,177 ppm、1,151ppm、1,486ppm。另外，綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48ppm、50ppm、54ppm。

王德原說，食藥署主動「價購」有疑慮產品，並同步由國家實驗室在第一時間即積極開發及建立化粧品中蘇丹色素檢驗方法，採用高靈敏的液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）進行檢測，並以同位素內部標準品法進行定量分析，以克服化粧品複雜基質對精密質譜分析衍生的基質效應，避免定量數據的誤差。

針對含高量禁用色素的問題原料，輔以液相層析儀（LC）進行高濃度定量分析，以確認檢驗方法定性及定量準確性。「亦鴻企業有限公司」輸入之含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。

王德原強調，檢出禁用色素蘇丹4號之違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處。不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並沒入銷毀。

這起化妝品驗出禁用蘇丹紅事件，王德原說，高濃度的人工色素混入化妝品中，是很明顯的假冒詐欺，後續會將「亦鴻企業有限公司」移送地檢署偵辦，相關行政處粉也會以最嚴格的方式處理。而正確的違規產品下架數量正在統計中，還會有另一波檢驗結果，保障消費者的權益。