東北季風晚間增強 嘉義以北25、26日低溫探14度

中央社／ 台北24日電
氣象署表示，東北季風今晚增強，預估明晚至26日清晨最冷，嘉義以北平地低溫探攝氏14度。聯合報系資料照

氣象署表示，東北季風今晚增強，預估明晚至26日清晨最冷，嘉義以北平地低溫探攝氏14度；這波東北季風預計29日減弱，但下一波東北季風30日再增強，各地早晚偏涼。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，今晚起東北季風南下，預估影響至28日，最冷的時間點在明晚至26日清晨，嘉義以北平地低溫約14至16度，局部空曠地區或近山區平地會再低一些；北部高溫約20至22度，中南部高溫約26至28度，要留意日夜溫差。

鄭傑仁指出，東北季風29日稍減弱，北部白天氣溫略為回升，但30日又一波東北季風南下，預估各地低溫約14至16度，北部高溫約24至26度，中南部高溫約25至27度，要留意日夜溫差；這波東北季風預計持續影響至下週。

降雨部分，鄭傑仁表示，明天基隆北海岸、宜蘭、桃園以北地區易有短暫雨，竹苗及各山區為零星短暫雨；26日晚間起至27日南方水氣北移，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨；28日水氣減少、雨區縮小。

鄭傑仁提到，29日東北季風減弱，各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；30日下一波東北季風南下，但水氣偏少，降雨範圍以基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨為主。

鄭傑仁指出，原位於菲律賓東方的熱帶擾動，今天上午增強為熱帶性低氣壓，未來1天的時間將穿過菲律賓中部，預計最快26日有機會增強為颱風天琴，進入南海後將朝越南移動，對台灣沒有直接影響，僅26、27日有部分水氣移入台灣，增加降雨範圍。

