東北季風挾境外污染物 全台空氣品質25日亮橘燈

中央社／ 台北24日電
空氣品質示意圖。圖／AI生成
空氣品質示意圖。圖／AI生成

環境部表示，內蒙古地區今天出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害現象，研判明天東北季風伴隨境外霾害及沙塵影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，籲盡量減少外出。

環境部今天發布新聞稿指出，據最新觀測資料、交通部中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬，今天於內蒙古地區觀測懸浮微粒（PM10）小時濃度達500至800微克/立方公尺，山東半島至上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度達50至100微克/立方公尺，明天東北季風將挾帶境外污染物影響台灣空氣品質。

環境部表示，預估明天上午北部地區PM2.5小時濃度達30至50微克/立方公尺，午後隨東北季風往南影響至中南部地區；沙塵於午後影響北部地區，PM10小時濃度達100至150微克/立方公尺，晚間影響中南部地區。全台空氣品質多為橘色提醒等級。

對此，環境部說，境外污染影響程度，視上游地區空氣污染物濃度變化，而有所變化。預估29日東北季風減弱，空氣品質可望改善至良好到普通等級。

環境部說，各地方環保局於空氣品質不良期間執行空污應變措施，包含針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

在空氣品質不佳時期，環境部提醒，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩，提前做好防護，並適時注意空氣品質預警資訊，查詢最新空氣品質變化。

