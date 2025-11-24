男子罹多發性骨髓瘤 移植自體造血幹細胞重獲新生

快訊

中央社／ 嘉義縣24日電

65歲謝先生去年7月因身體不適及背痛前往大林慈濟醫院就診，初期診斷為肺部感染，但經過多科會診與骨髓切片檢查，最終確診為多發性骨髓瘤，在接受自體造血幹細胞移植後重獲新生。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，謝姓患者發病時身體虛弱，腰背疼痛寸步難行，走路還需他人攙扶。經血液腫瘤科醫師梁世昕使用標靶藥物及免疫調節藥物治療，才逐步改善虛弱體質。

梁世昕表示，在評估後患者適合接受「自體造血幹細胞移植」治療後，先進行化療清除病灶，再做移植，整個過程相當順利，僅出現輕微的口腔潰瘍與短暫的不適。過了12天患者造血功能就已恢復，並在3週內順利出院，現在他能自行行走、活動自如。

梁世昕說，「自體造血幹細胞移植」治療技術，需事先收集病人自身健康的造血幹細胞，再經由高劑量化學治療清除病灶後，將幹細胞回輸體內，重建病人的造血系統功能，從而延緩疾病復發的風險，讓病人獲得更長期的緩解以及更好的生活品質。

梁世昕強調，多發性骨髓瘤是一種癌化的漿細胞在骨髓中過度增生的慢性血液癌症，儘管不易根治，但可透過現代療法控制。

幹細胞 患者
