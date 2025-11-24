台博館特展揭密「蝶蛾生存術」 黃鳳蝶標本展出

能自然偽裝成綠葉或鳥糞，也能展現鮮豔色彩擊退天敵，台博館以台灣蝶蛾為主角推出特展，透過蝶蛾標本讓觀眾一探蝶蛾當代生存術，目前推測滅絕的黃鳳蝶台灣亞種也在其中展出。

國立台灣博物館今天舉行「島嶼飛行－台灣蝶蛾生存記」特展開幕式，館長陳登欽表示，期望展覽豐富內容能將故事講得精彩，值得一提的是，展覽運用材料未來還可再利用，這也是台博館跨出的一步。

台灣全島紀錄蝶蛾就有逾5200種，且1300種為特有種，展覽集結近300件蝶蛾標本，讓觀眾一覽在台灣多樣地形下所孕育的蝶蛾多元樣貌，有與豹紋雷同花紋的「大豹紋燈蛾」、靜止時如同枯葉的「梭氏枯刺蛾」等等。

策展人吳士緯今天帶領觀眾導覽時表示，為了不讓天敵看見，蝶蛾發展出許多樣子，看起來就像是枯葉、綠葉或鳥糞，或是收起翅膀就像枯枝，也有刻意變得像是他種物種，像是展中擁有蛇頭狀的「皇蛾」。

展中還可見「黃鳳蝶」標本，吳士緯提到，黃鳳蝶台灣亞種自1999年後就沒再現蹤跡，當時為921大地震後，展中展出2款標本，分別製作於1966年與1934年。

台灣師範大學生命科學系教授徐堉峰表示，這檔展覽最珍貴的地方，在於將艱澀的科學知識以容易理解的方式讓人吸收，且最大亮點是不只蝴蝶，還納入一大部分的蛾類，希望能喚醒大眾對蛾類的關心。

展覽已於11月11日開展至今，吳士緯今天向中央社記者分享，導覽過程中發現超乎他們想像的是，孩童樂於花費更多時間仔細觀賞展品，「有媽媽問怎麼看那麼久，他們回『因為很有趣、很漂亮』。」

「島嶼飛行－台灣蝶蛾生存記」特展即日起至2026年5月31日展出，地點在台博館本館。