快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

聽新聞
0:00 / 0:00

迎接鳳凰城直飛航線 華航推出機捷彩繪列車

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
中華航空即將於12月3日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，列車兩端可見迎賓姿態的空服員形象。圖／中華航空提供
中華航空即將於12月3日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，列車兩端可見迎賓姿態的空服員形象。圖／中華航空提供

華航空將於12月3日正式啟動台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南全新航點亮相，華航攜手桃園捷運推出「鳳凰城號」期間限定彩繪列車，即日起上線行駛至明年1月，民眾凡搭乘桃園機場捷運普通車，即有機會遇見這列專屬鳳凰城主題列車。

華航表示，彩繪列車以鳳凰城象徵性的巨型仙人掌、沙漠景緻與金黃日出為主要視覺，車身配色從黎明微光逐漸亮起，呈現彷彿置身鳳凰城天際線的氛圍。列車兩端設計有華航空服員迎賓意象，而車廂內部也處處藏有巧思，包含車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠風格，營造完整且沉浸式的旅遊體驗。

除了桃園捷運彩繪列車，鳳凰城的城市風貌也同步在多處曝光，包括台北捷運忠孝復興站、市政府站，以及全台主要高鐵車站等地，讓旅客無論通勤、轉乘或前往機場途中，都能感受到鳳凰城的陽光與活力。

華航表示，鳳凰城航線即將正式啟航，台北－鳳凰城航線每週三、五、日飛航，提供直飛服務。去程CI036班機於下午16:30自桃園機場起飛，當地時間13:35抵達；回程CI035於16:00自鳳凰城出發，翌日22:20返抵台北。

車廂內部包含車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠意象。圖／中華航空提供
車廂內部包含車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠意象。圖／中華航空提供

彩繪列車 桃園機場 華航
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

華航「全空少航班」驚豔旅客　網挖出資深座艙長曾拍過江蕙MV

影／華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航 胡尼克、哈茱蒂驚喜現身

全台首架 華航動物方城市2主題彩繪機執飛台北-洛杉磯

華航增航點 拚客貨雙贏

相關新聞

交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，今年12月1日起上路，針對行駛里程7...

女學生吃火鍋「乾燒鍋子」 店家要求洗黑鍋底20分鐘...律師：1前提恐變強制罪

桃園龍潭發生一起火鍋餐廳糾紛事件，引發社會廣泛討論。

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

淡江大橋今年9月16日舉辦合龍儀式，明年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，交通部公路局長林福山今表示，...

醫美修法造成醫師失業？4大醫事團體強調非事實 力挺衛福部醫美改革

衛福部預告修法杜絕「直美」亂象，針對抽脂、削骨、拉皮等手術項目限定執行醫師資格，並比照醫院進行診所評鑑。醫師公會全聯會上...

東北季風挾境外污染物 全台空品25日亮橘燈

環境部表示，內蒙古地區今天出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害現象，研判明天東北季風伴隨境外霾害及沙塵影響台灣空氣品...

陸配攜含豬肉草仔粿入境遭罰20萬 拖5個月繳清

一名陸配今年6月自中國返台時，違規帶4片含豬肉成分草仔粿入境，遭罰20萬元。該女子遲未繳納，經行政執行署新北分署查扣財產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。