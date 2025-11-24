陸配攜含豬肉草仔粿入境遭罰20萬 拖5個月繳清

一名陸配今年6月自中國返台時，違規帶4片含豬肉成分草仔粿入境，遭罰20萬元。該女子遲未繳納，經行政執行署新北分署查扣財產、聯繫協調，女子向同鄉友人籌錢在11月全數繳清。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞指出，台北市一名60多歲黃姓陸配今年6月自中國返台時，攜帶4片草仔粿入境，經檢疫單位查驗後發現內餡含豬肉成分，違反動物傳染病防治條例，遭裁罰新台幣20萬元。

但黃姓女子遲未繳納20萬元罰鍰，案件9月間移送新北分署辦理強制執行，新北分署受理後，立即調查義務人名下財產，並在10月扣押其銀行帳戶，但僅扣得2730元。新北分署針對黃女任職的老人養護中心薪資債權進行扣押，但黃女已提前離職，執行無著。

因黃女名下已無其他可供執行的財產，執行人員主動聯繫黃女提出清償方案。黃女說，當時返鄉探親後，受友人請託帶草仔粿回台，並不知內含豬肉成分，經人員告知遲未繳納可能面臨的風險後，黃女向同鄉友人籌錢，於11月14日繳清全部罰鍰。

新北分署表示，持續強力執行非洲豬瘟裁罰案件，根據農業部裁罰基準，只要查獲旅客從近3年發生非洲豬瘟國家，違規攜帶豬肉產品入境，初犯就開罰20萬元，第2次罰100萬元。提醒民眾入境時務必遵守檢疫規定，切勿接受他人請託攜帶來源不明或可能含動物性成分食品，以免觸法。