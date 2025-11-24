淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

淡江大橋今年9月16日舉辦合龍儀式，明年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，交通部公路局長林福山今表示，為讓民眾於通車前體驗淡江大橋，將於明年4月18、19日率先推出路跑及自行車活動，本月27、28日開放報名。

淡江大橋今年9月16日舉辦合龍儀式，未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶進觀光財。交通部長陳世凱先前受訪時表示，淡江大橋預計明年5月9日舉行通車典禮、5月12日正式通車，為盛大慶祝通車，明年4月至5月上旬將舉辦「淡江大橋藝術季」，屆時將有包含路跑活動、開幕大遊行、星光音樂會、民眾體驗日、雲門舞集創作表演等，一連好幾天的藝術活動。

公路局長林福山今召開記者會說明，為了讓民眾於通車前體驗淡江大橋，公路局將於通車前規畫推出一系列的民眾體驗活動，首波將於明年4月中推出的「路跑」及「自行車」活動，將於今年11月27日及28日開始報名。

此次自行車活動與「國家地理雜誌」合作，推出限定版選手物資，包含車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合設置「國家地理雜誌」「黃框合影區」供選手及民眾合影留念。

林福山表示，2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，其中路跑活動將於明年4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行整場活動，讓跑者能夠在淡水夕照下跑步，並欣賞淡水河口壯闊的景觀。

路跑活動將分為21K新市鎮探索組，報名費用1000元，預計提供2000名額；10K輕軌繞行組，報名費用800元，報名名額有3000人；5K大橋漫遊組提供2000個名額，報名費用600元，今年11月27日開放報名，報名資訊請洽官網（https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningRun）。

路跑活動後，自行車活動將於隔日（明年4月19日）上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士得以以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，能完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的一場騎乘旅程。

自行車活動分為49K環山挑戰組有2000個名額，報名費用1380元，以及20K淡江大橋逍遙遊組共500個名額，報名費用1080元，將於本月28日開始開放報名，報名資訊請洽官網（https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningBike）。

林福山指出，2項活動路線均涉及淡水、八里地區與河口周邊環境，需兼顧路線規畫、交通動線、醫療補給等多項細節，因此在活動籌備期間，公路局持續與新北市政府密切合作，以確保活動順利推動並完整呈現最具代表性的河口景觀樣貌。