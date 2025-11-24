客語能力認證4853人過關 可獲千元客家幣

客委會今天表示，今年度客語能力認證共4853人通過；今年度通過認證者，可獲得客家幣1000元，明年6月底前可在全台70個客家文化重點發展區中的合作店家消費。

客家委員會今天發布新聞稿表示，「114年度客語能力基礎級暨初級認證」全國認證於今天放榜，共有7608名考生到考，其中4853人通過認證，整體合格率達63.79%。

客委會指出，為鼓勵民眾在日常生活中多使用客語，今年度通過認證者可獲得等值新台幣1000元的「客家幣」，將隨同合格證書寄發予合格考生，於明年6月30日前，可在全台70個客家文化重點發展區合作店家消費。

客委會進一步說明，本次認證中，基礎級合格2267人、初級合格2586人，在年齡與族群方面呈現多元化特色，包括6歲以下就有2名考生通過，而外籍人士有7名考生通過，展現客語的語言魅力跨國界、跨年齡，吸引更多不同背景的學習者加入。

各縣市參與情形以桃園市與新竹縣最為踴躍，分別有1986人及1635人報考，持續名列全國前段班；合格率方面，新竹縣與花蓮縣同以73%並列全國第一，顯示地方政府在校園客語教育、社區課程與語言環境營造等面向深耕多年，已在當地形塑穩固的客語使用基礎。

114年度全國認證榜單自即日起公告於客家委員會官網最新消息，考生及團報負責人可至客語能力認證網站登入查詢並下載電子成績單，紙本成績單採限時專送方式寄出，合格證書預計自12月31日起陸續寄發。