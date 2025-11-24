淡江大橋115年通車活動連發 7000人路跑兼賞夕陽

淡江大橋將通車，公路局長林福山今天宣布，明年4月18日下午將舉辦淡江大橋路跑活動，分為3組共限定7000個名額，跑者可邊跑邊欣賞淡水夕照；自行車活動則於4月19日登場。

淡江大橋預計115年5月9日舉行通車典禮，5月12日正式開放車輛通行，將縮短新北市淡水及八里兩地行車距離，淡水與八里間旅次不須繞行關渡大橋，可縮短約15公里路程，節省約25分鐘車程。

交通部公路局長林福山今天在記者會宣布，明年通車前，將舉辦路跑及自行車活動。路跑預計在明年4月18日下午舉行，讓跑者可以欣賞淡水夕照，活動將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，共限定7000名，報名費新台幣600元到1000元不等，從本月27日開放民眾報名。

在自行車活動部分，林福山說，自行車活動預計明年4月19日出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，並設計進出淡江大橋雙向體驗，讓騎士可以欣賞淡江大橋的不同角度；活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，報名費為1080元到1380元，將於本月28日開放民眾報名。

公路局說，自行車活動也與國家地理雜誌合作，推出限定版選手物資，包含車衣及補給小包，並將設置黃框合影區，供選手及民眾合影留念。

公路局指出，明年淡江大橋通車前，也將陸續推出攝影與繪畫比賽等主題活動，要讓民眾更認識即將通車的淡江大橋。