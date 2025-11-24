快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

淡江大橋115年通車活動連發 7000人路跑兼賞夕陽

中央社／ 台北24日電
採用4K高畫質攝影機直拍淡江大橋。圖／新北市觀旅局提供
採用4K高畫質攝影機直拍淡江大橋。圖／新北市觀旅局提供

淡江大橋將通車，公路局長林福山今天宣布，明年4月18日下午將舉辦淡江大橋路跑活動，分為3組共限定7000個名額，跑者可邊跑邊欣賞淡水夕照；自行車活動則於4月19日登場。

淡江大橋預計115年5月9日舉行通車典禮，5月12日正式開放車輛通行，將縮短新北市淡水及八里兩地行車距離，淡水與八里間旅次不須繞行關渡大橋，可縮短約15公里路程，節省約25分鐘車程。

交通部公路局長林福山今天在記者會宣布，明年通車前，將舉辦路跑及自行車活動。路跑預計在明年4月18日下午舉行，讓跑者可以欣賞淡水夕照，活動將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，共限定7000名，報名費新台幣600元到1000元不等，從本月27日開放民眾報名。

在自行車活動部分，林福山說，自行車活動預計明年4月19日出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，並設計進出淡江大橋雙向體驗，讓騎士可以欣賞淡江大橋的不同角度；活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，報名費為1080元到1380元，將於本月28日開放民眾報名。

公路局說，自行車活動也與國家地理雜誌合作，推出限定版選手物資，包含車衣及補給小包，並將設置黃框合影區，供選手及民眾合影留念。

公路局指出，明年淡江大橋通車前，也將陸續推出攝影與繪畫比賽等主題活動，要讓民眾更認識即將通車的淡江大橋。

淡江大橋 淡水 自行車

延伸閱讀

淡江大橋明年完工 蔡英文貼參觀照讚中央和地方合作典範

斥資277億！西濱快速公路將全面立體化 可降事故38%

淡江大橋明年通車 民代質疑：市府擘畫八里觀光藍圖實際荒煙蔓草

荒廢十年的八仙樂園猶如廢墟 新北市府表態願與業者合作重啟

相關新聞

交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，今年12月1日起上路，針對行駛里程7...

麥當勞環保杯「杯口擦出黑污垢」網友直呼超噁！業者緊急回應了

內用杯乾淨不乾淨？近日網友於Threads發文，指出自己在麥當勞用餐時，以衛生紙擦拭店內使用的塑膠環保杯，結果擦出黑色污...

確保手術品質醫美診所納評鑑 醫師公會三大理由反對強制納入

醫美併發症與爭議案例頻傳，近一周「直美風波」再度點燃社會對醫美安全的焦慮。所謂「直美」是指部分新科醫師未受完整 PGY ...

女學生吃火鍋「乾燒鍋子」 店家要求洗黑鍋底20分鐘...律師：1前提恐變強制罪

桃園龍潭發生一起火鍋餐廳糾紛事件，引發社會廣泛討論。

長照悲劇再現！諮商全聯會：照顧壓力大...照顧者心理健康資源不足

近日發生一起引發長照悲劇，北市一名79歲母親因照顧極重度身心障礙且失能癱瘓臥床的兒子，至少照顧了50年，因疫情、自身罹病...

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

淡江大橋今年9月16日舉辦合龍儀式，明年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，交通部公路局長林福山今表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。