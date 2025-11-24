交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，今年12月1日起上路，針對行駛里程70公里以上的中長程國道客運、東部客運，總計有91條路推出TPASS 2.0+優惠，每月搭2次回饋15％、4次以上回饋30％，若再加上連假6折優惠，以台北至高雄路線來說，票價最低為1348元、等於打42折。

公路局長林福山表示，今年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公共運輸（市區公車及公路客運）達11次以上者提供最高30%乘車金額回饋，也針對已有常客優惠的軌道運輸（台鐵、台北捷運及新北捷運）分別加碼提供2%回饋。

目前截至今年11月12日止，已有26.5萬人完成記名登錄，今年2至9月累計約1656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3822萬元，政策嘉惠族群穩定成長。

公路局分析，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行回饋條件（11次）。

為照顧中長途旅運需求，自今年12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部70公里以上、東部國道客運路線，總計共91條，設計較易達成的回饋門檻，每月搭乘2次即可享回饋。

以台北至高雄路線為例，原本來回票價共1606元，若遇上連假6折優惠票價為964元，搭配TPASS2.0+後票價為819元，等於打了51折；若搭4次，北高來回原價3212元，連假6折優惠為1927元，搭配TPASS2.0+後票價為1348元，等於打42折。

此外，為避免異常交易行為，如代購多張車票、大量退票等，影響客運業者營運及民眾回饋公平性，今年12月起也將增訂每月每卡回饋上限2500元。

林福山說，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，也同步開放電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，今年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

如為電子票證使用者，可至公路局公運常客優惠平台（https://tpass.thb.gov.tw/tpass/），點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄的電子票證則無須另外登錄。