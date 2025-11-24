快訊

醫美修法造成醫師失業？4大醫事團體強調非事實 力挺衛福部醫美改革

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
4大醫界團體力挺衛福部修法，保障民眾就醫安全與醫療品質。本報資料照片
衛福部預告修法杜絕「直美」亂象，針對抽脂、削骨、拉皮等手術項目限定執行醫師資格，並比照醫院進行診所評鑑。醫師公會全聯會上午發出聲明反對，但台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大專業團體聯力挺衛福部，重批「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。

四大醫界團體共同聲明指出，基於公共安全、醫療品質與醫療體系永續的責任，診所美容醫學建立分級管理制度，是守護國人醫療安全與品質的底線，支持衛福部提出的「特管辦法」改革方向。且「醫師失業」之說並不符合事實，醫療本質即為全人照護，並非單一美容業務依賴。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫療本質並非一般商業活動，牽涉的是民眾生命與健康，全球所有國家皆將「醫療安全」與「財產保險」列為最高階層的監管領域。其中，醫療由衛生福利主管機關負責，以專業醫療法律規範；財產由金融監理機關掌管，以防範風險外溢。

各國監理制度無不透過跨領域比較，確保管理措施達到最嚴格的國際標準。提出「放寬醫療管理」或以「自由市場」取代專業監管，等同讓民眾暴露於不可逆的醫療風險，亦違背國際醫療治理趨勢。四大醫界團體強調，民眾生命安全無價，醫療監理不得以市場競爭為理由鬆綁。

洪子仁認為，醫師本質是專業人員，不應以商業邏輯過度詮釋，更不應以可能造成「特定科失業」引發社會焦慮的敘述來誤導民意。醫美不是完全沒有任何的副作用或者是醫療傷害，若醫師的訓練不夠完整，對民眾的傷害跟醫學倫理上的要求，都必須檢討，此次才會去要求要完成PGY訓練才能執行醫美。

根據衛福部醫事司統計，從有PGY制度以來，全台約有600位左右未經PGY訓練就執業者，人數不多，以2020年執業西醫師登記5萬145為極少數。此次修訂「溯及既往」是為提高醫療品質和病人安全，過去就曾發生因為沒有完成PGY訓練而造成民眾醫療糾紛與死亡的案例，這項政策是希望「回歸專科醫師訓練後才能具備基本能力」。

另外，建立明確的管理階層、評鑑要求與風險分級制度，是修補長期制度缺口、提升病人安全的重要改革，不應被扭曲為圖利或干預市場。評鑑制度兼顧現行美容市場的多元性，也逐步導入更嚴格的醫療品質保障，使民眾的醫療安全愈加有保障。

