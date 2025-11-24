快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

特管辦法擬修 醫管團體挺監管、醫師公會有疑慮

中央社／ 台北24日電

衛福部擬修正特管辦法，醫美診所做高風險手術須經評鑑。醫管團體今天表示支持修法方向，反對以自由市場取代監管；醫師公會全聯會反對醫美診所強制納評鑑、PGY補訓溯及既往。

衛生福利部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY）訓練，執業醫師也得補訓；醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。衛福部長石崇良日前說，因應各界意見，已請醫事司邀集相關學會溝通，預計本週開會。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會，今天共同發布聲明表示，生命安全不可被市場化討論，醫療本質並非一般商業活動，牽涉的是民眾生命與健康；「放寬醫療管理」或以「自由市場」取代專業監管，等同讓民眾暴露於不可逆的醫療風險。

聲明指出，根據醫事司統計，從有PGY制度以來，全台約有600名左右未經PGY訓練就執業者；以2020年執業西醫師登記5萬145人來看，僅為極少數人。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，「溯及既往」的溯及方向，有可討論空間。尤其台灣建立的專科醫師制度，本身即有品質要求，因此政策希望「回歸專科醫師訓練後才能具備基本能力」，若是以「溯及既往」到PGY推動時期起，是為提高醫療品質和病人安全，符合各國發展方向。

中華民國醫師公會全國聯合會發布會務快報表示，支持「提升安全、 強化品質」政策目標，但也認為必須回到民國107年修訂特管辦法的原意，以「高風險手術專業化」、及「緊急應變可近性」為核心，而非用類醫院式的外部評鑑作為唯一門檻。

對於修法，醫師公會全聯會提出3項主張；第一，反對把醫美診所強制納入評鑑。建議回歸現行醫療機構設置標準與相關督導考核機制加強落實。醫美市場多元、規模差異極大，若一律比照醫院評鑑，行政與成本負擔將壓垮基層，反而造成產業地下化或合法量能萎縮。

第二，全聯會指出，支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套。針對已在醫美領域執業且具實績的醫師，更必須有明確資格延續機制，避免「溯及既往」造成人力斷層；並以強化教育優於科別排除，提升專業安全，針對高風險手術始加強列管，落實分級管理。

第三，全聯會表示，任何法規調整都必須制度化溝通。 醫美牽涉多專科與整體醫療環境，若欠缺與醫師公會全聯會、相關醫學會及協會的事前協商與公開說明，恐落入「突而收緊、程序粗糙」的社會印象。

醫師 醫美 風險

延伸閱讀

長照悲劇再現！諮商全聯會：照顧壓力大...照顧者心理健康資源不足

抽脂、削骨醫美診所需經評鑑 修法有雜音⋯石崇良：下周邀醫學會討論

沒有醫師在場...台南醫美診所女店長擅自為顧客冷凍減脂 法院判刑6月

全台中醫界齊聚台南官田慈聖宮 謁祖神農大帝共推中醫永續發展

相關新聞

交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，今年12月1日起上路，針對行駛里程7...

麥當勞環保杯「杯口擦出黑污垢」網友直呼超噁！業者緊急回應了

內用杯乾淨不乾淨？近日網友於Threads發文，指出自己在麥當勞用餐時，以衛生紙擦拭店內使用的塑膠環保杯，結果擦出黑色污...

確保手術品質醫美診所納評鑑 醫師公會三大理由反對強制納入

醫美併發症與爭議案例頻傳，近一周「直美風波」再度點燃社會對醫美安全的焦慮。所謂「直美」是指部分新科醫師未受完整 PGY ...

女學生吃火鍋「乾燒鍋子」 店家要求洗黑鍋底20分鐘...律師：1前提恐變強制罪

桃園龍潭發生一起火鍋餐廳糾紛事件，引發社會廣泛討論。

長照悲劇再現！諮商全聯會：照顧壓力大...照顧者心理健康資源不足

近日發生一起引發長照悲劇，北市一名79歲母親因照顧極重度身心障礙且失能癱瘓臥床的兒子，至少照顧了50年，因疫情、自身罹病...

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

淡江大橋今年9月16日舉辦合龍儀式，明年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，交通部公路局長林福山今表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。