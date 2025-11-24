奇美偕思科推智慧醫療 AI導入地端運算避資安疑慮

奇美醫院與網通大廠思科（Cisco）今天簽署合作備忘錄，在中風病人AI驅動照護方案中導入地端運算方式，可大幅提升運算效率，並避免敏感醫療數據上傳外部雲端面臨資安疑慮。

奇美醫院今天舉辦「智慧醫療AI戰略合作啟動儀式」，由院長林宏榮與思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監巴博薩（Clarence Barboza）代表簽署合作備忘錄，雙方進行戰略合作，攜手推動AI智慧醫療發展。

林宏榮致詞表示，AI在醫療領域應用發展快速，傳統雲端AI運算效能強大，但將敏感醫療數據上傳外部雲端，不僅面臨個資外洩風險，也可能違反相關醫療法規。

林宏榮說，奇美醫院在思科技術支持下，透過導入「開箱即用」地端運算解決方案，將敏感病歷資料、影像與生理資料安全部署於醫院內部，直接進行AI模型訓練與推理，確保病人隱私與個資得到嚴格保護，藉強大網路、資安與AI產品組合，大幅提升運算效率，更從根本解決醫療資訊外流資安疑慮。

巴博薩表示，思科過去數年來推動台灣數位加速計畫（Taiwan Digital Acceleration，TDA），與政府單位及民間機構合作推動多項數位計畫，盼造福更多社區及民眾，這次與奇美醫院合作展現AI在個人化照護方面巨大潛力，也為台灣AI智慧醫療發展開創成功案例。

奇美醫院腦中風中心主任謝孟倉表示，奇美醫院腦中風中心團隊針對中風病患開發「DELISH食樂支援平台」，結合生成式AI與臨床資料分析，產出中風病人個別化吞嚥風險預測、飲食菜單建議及訓練計畫，過去需由專人花費平均超過40分鐘整理資訊，縮短為15至21秒就可完成。

謝孟倉表示，高齡化社會來襲，中風照護勢必走向精準化與在地化發展，平台可整合病歷、檢驗影像與生理訊號等多模態資料，精準分析風險與分級，產出最適合病人的專屬方案，在思科解決方案協助下，提升家屬對照護內容理解度，病人出院後遵從度也提高，並為醫院節省人力，提升整體照護量能。