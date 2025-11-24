快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

吳瑪俐在溫哥華模擬「旗津灶咖」 解讀台灣好滋味

中央社／ 溫哥華23日專電

國家文藝獎得主、高雄師範大學跨領域藝術研究教授吳瑪俐受溫哥華美術館邀請，在溫哥華進行了初步的田野調查和飲食分享活動，並在美術館模擬了「旗津灶咖」，邀請民眾分享各自族裔的美食和故事。

溫哥華美術館昨天舉辦一場名為「異質地形：分享食物、故事和歸屬感」（Hetero-topography: SharingFood, Stories & Belonging）的活動，主講者為吳瑪俐、加拿大艾蜜莉卡爾藝術與設計大學（Emily CarrUniversity of Art & Design）副教授Herry Tsang、溫哥華社會企業「希望的味道」（Flavours of Hope）創辦人Trixie Ling。

這場輕鬆的人文活動鼓勵所有參與者自備一道家鄉菜餚或點心，與眾人分享自己的移民故事和美食，創造一個連結、對話和反思的空間。

吳瑪俐向眾人介紹她以食物連結社區的藝術行動，2011年開始在淡水竹圍進行「樹梅坑溪早餐會」，讓民眾在吃喝之餘，凝聚起社區意識，關注水與環境，共同構想「未來居住」的理想家園。

她並分享這幾年在高雄旗津進行田野調查，在「帝國的滋味」文化項目中，透過訪談形式紀錄了多位受訪者在不同年代與機緣下，輾轉移居到旗津生活的故事。

她又娓娓道來「旗津灶咖」和「大陳美食節」等活動，稱每一道普通的家常菜都可能蘊藏著耐人尋味的故事。「食物本身就是很有層次感的，不僅有各種滋味，也有每個人獨特的故事以及記憶。」

吳瑪俐說，溫哥華也是具有豐富人文的城市，凝聚了不同族裔的文化和歷史，很高興這次把旗津灶咖、辦桌文化帶來。「看到出席的民眾端出親手烘焙的麵包、餅乾，還有新鮮烹煮的米飯、咖哩、腸旺、燒賣等，也有非常台味的鳳梨酥和柚子等，大家雖然第一次相識，但透過食物就觸發了聊不完的話題，真的非常溫馨。」

吳瑪俐這次在溫哥華不僅是出席一場分享會，在溫哥華美術館安排下，她還在大溫哥華地區進行了初步的田野調查，藉由探訪藝術機構、社區組織、地理環境等，探索這片土地的人文、歷史和生態等。

例如她在列治文市的史蒂夫斯頓漁村（StevestonVillage）驚訝得知，這個華人居住密度最高北美城市，其實有龐大的日裔居民。百年前，華人到加拿大是來「淘金」「修鐵路」，日本人來則是為了「捕魚」。

陪伴吳瑪俐一同來訪的台灣策展人羅秀芝也說「小小的漁村，因為捕魚和船業的發達，讓歐洲裔、日裔、華裔、原住民都交織在一起，緣分真的很奇妙。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣讚揚吳瑪俐將藝術、環保、社會責任等環環相扣，展示了台灣的真善美，相信未來她能在溫哥華啟動更多研究和創作。

文化部駐洛杉磯台灣書院主任簡德源也說，台灣軟實力最打動人心。期盼吳瑪俐持續以「食物」作為媒材，搭建起溫哥華、加拿大和台灣之間的交流認識，讓人和土地都更親近、彼此共好。

溫哥華 美術館 加拿大

延伸閱讀

議員籲推旗津空中纜車 陳其邁：跨局處研議試算財務

門票「2人同行1人免費」到跨年！新北「7大藝文館舍」都響應 集結「美術館、博物館、國定古蹟」任你逛

2025台灣建築獎出爐、新北市美術館獲首獎 四大常勝軍首度同屆摘獎

開箱綠美圖 美術館：跨越邊界‧開拓想像

相關新聞

交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，今年12月1日起上路，針對行駛里程7...

麥當勞環保杯「杯口擦出黑污垢」網友直呼超噁！業者緊急回應了

內用杯乾淨不乾淨？近日網友於Threads發文，指出自己在麥當勞用餐時，以衛生紙擦拭店內使用的塑膠環保杯，結果擦出黑色污...

確保手術品質醫美診所納評鑑 醫師公會三大理由反對強制納入

醫美併發症與爭議案例頻傳，近一周「直美風波」再度點燃社會對醫美安全的焦慮。所謂「直美」是指部分新科醫師未受完整 PGY ...

女學生吃火鍋「乾燒鍋子」 店家要求洗黑鍋底20分鐘...律師：1前提恐變強制罪

桃園龍潭發生一起火鍋餐廳糾紛事件，引發社會廣泛討論。

長照悲劇再現！諮商全聯會：照顧壓力大...照顧者心理健康資源不足

近日發生一起引發長照悲劇，北市一名79歲母親因照顧極重度身心障礙且失能癱瘓臥床的兒子，至少照顧了50年，因疫情、自身罹病...

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

淡江大橋今年9月16日舉辦合龍儀式，明年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，交通部公路局長林福山今表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。