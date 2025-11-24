普發一萬郵局櫃檯領現今開跑 截至下午1時止人數逾27萬

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

配合政府「全民+1 政府相挺」政策，中華郵政公司24日啟動各地郵局櫃檯領現作業，全臺1,292間郵局均可提供服務。中華郵政公司為力求臨櫃領現過程順暢無虞、便捷高效，首周實施證號末碼單、雙號分流措施，並規劃排隊動線與標準作業流程、加派人員引導及事前演練。

截至下午1時為止，臨櫃領現人數達27萬3千餘筆，直接/登記入帳人數達437萬6千餘筆，ATM領現人數達90萬9千餘筆，總計民眾透過郵局各管道領取之總筆數已達555萬8千餘筆。

為掌握首日實際領現情形，中華郵政公司董事長王國材、工會理事長林榮州、副總經理藍淑貞及板橋郵局經理張清龍，上午前往中和、新店及板橋郵局視察，同時對參與本次任務的所有同仁表達慰問與嘉勉。根據觀察，現場（含花蓮光復富田郵局）排隊秩序良好，整體運作也非常順暢，每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。各郵局亦設有友善服務或無障礙櫃檯，服務行動不便及年長者，展現郵局以人為本的精神。

配合臨櫃領現，中華郵政公司特以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾紀念收藏。另推出抽獎活動，完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中好禮，詳情可至中華郵政官網（https://www.post.gov.tw）查詢。

