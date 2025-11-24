卓榮泰：2026年長照3.0上路 盼照顧更多人

快訊

中央社／ 台中24日

行政院長卓榮泰今天表示，2026年長照3.0上路，包括健康促進等8目標，如果中央政府總預算案通過，入住機構補助將從新台幣12萬元增加到18萬元，希望照顧更多人。

卓榮泰上午在台中市后里區出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮表示，台灣幾乎是超高齡社會，政府一直努力全力推動長期照顧，而衛生福利部豐原醫院后里分院土地已取得，希望依預定目標2027年完成，提高大台中地區醫療量能。

他說，長照2.0政策歷經10年，經費從49.5億元增加到926億元；服務人力從約2.5萬人增加到約10萬人；服務人數從9萬人增加到約75.7萬人；長照據點從720處增加到1萬5051處，照顧很多人，解決很多家庭困擾，獲國民高度滿意。

卓榮泰表示，長照3.0目標包括健康促進、醫（療）照（顧）整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終與人力專業發展，建立照顧服務員友善職場，以科技輔具協助需大量人力的工作，希望照顧更多失智、失能或重症者。

他說，希望后里綜合長照機構結合在地觀光及企業資源，引進更多親子或長者，也與中部科學園區后里園區合作，增加企業留才及就業機會，不只是長照據點，也是地方發展與產業界合作據點，早日健全、完整成立醫照整合雙核心照護體系。

后里綜合長照機構為中央政府斥資4.7億元、歷時2年興建完成的長照設施，設200床住宿型長照床位與30床日間照顧床位。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

長照 后里

