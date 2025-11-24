聽新聞
郵局開放普發1萬臨櫃領現 首日分流湧27.3萬人
配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今起開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流，統計至今下午1時止，臨櫃領現人數達27萬3000多筆，直接／登記入帳人數達437萬6000多筆，ATM領現人數達90萬9000多筆，總計民眾透過郵局各管道領取的總筆數已達555萬8000多比。
普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，中華郵政登記入帳自11月12日開始陸續入帳，11月17日起提供全台3180台郵局ATM領現，而今（24日）起開放郵局窗口臨櫃領現，共有1294個支局據點可提供服務。
中華郵政公司董事長王國材、工會理事長林榮州、副總經理藍淑貞及板橋郵局經理張清龍，上午前往中和、新店及板橋郵局視察，同時對參與本次任務的所有同仁表達慰問與嘉勉。
根據觀察，現場（含花蓮光復富田郵局）排隊秩序良好，整體運作也非常順暢，每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。各郵局亦設有友善服務或無障礙櫃檯，服務行動不便及年長者，展現郵局以人為本的精神。
中華郵政統計，截至下午1時為止，臨櫃領現人數達27萬3000多筆，直接／登記入帳人數達437萬6000多筆，ATM領現人數達90萬9000多筆，總計民眾透過郵局各管道領取的總筆數已達555萬8000多筆。
配合臨櫃領現，中華郵政特以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾紀念收藏。另推出抽獎活動，完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中好禮。
