反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔

立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。

民法規定不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。立法院法制局提出議題研析報告指出，建議主管機關參酌德、日等立法例修旁系血親禁婚範圍。

台灣生殖醫學會理事李茂盛今天向媒體說明，過去表兄弟姐妹結婚與生育的案例中，常出現許多畸形兒，這對台灣社會並非好事，也可能造成健保資源的額外負擔。若如今立法院擬修旁系血親禁婚範圍，為了改善少子女化問題，近親結婚對於少子女化問題完全沒有幫助。

李茂盛認為，因為少子女化的根本原因並不在此，改善少子女化問題，應著重於提升托育政策與生育補助等，並鼓勵年輕人提早結婚，增加婚姻數量才是有效的政策方向。他強調，立法應具備長遠且周全的規劃，不應頻繁變動，否則會對社會造成混亂。