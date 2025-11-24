反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。
民法規定不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。立法院法制局提出議題研析報告指出，建議主管機關參酌德、日等立法例修旁系血親禁婚範圍。
台灣生殖醫學會理事李茂盛今天向媒體說明，過去表兄弟姐妹結婚與生育的案例中，常出現許多畸形兒，這對台灣社會並非好事，也可能造成健保資源的額外負擔。若如今立法院擬修旁系血親禁婚範圍，為了改善少子女化問題，近親結婚對於少子女化問題完全沒有幫助。
李茂盛認為，因為少子女化的根本原因並不在此，改善少子女化問題，應著重於提升托育政策與生育補助等，並鼓勵年輕人提早結婚，增加婚姻數量才是有效的政策方向。他強調，立法應具備長遠且周全的規劃，不應頻繁變動，否則會對社會造成混亂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言