快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔

中央社／ 台北24日電

立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。

民法規定不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。立法院法制局提出議題研析報告指出，建議主管機關參酌德、日等立法例修旁系血親禁婚範圍。

台灣生殖醫學會理事李茂盛今天向媒體說明，過去表兄弟姐妹結婚與生育的案例中，常出現許多畸形兒，這對台灣社會並非好事，也可能造成健保資源的額外負擔。若如今立法院擬修旁系血親禁婚範圍，為了改善少子女化問題，近親結婚對於少子女化問題完全沒有幫助。

李茂盛認為，因為少子女化的根本原因並不在此，改善少子女化問題，應著重於提升托育政策與生育補助等，並鼓勵年輕人提早結婚，增加婚姻數量才是有效的政策方向。他強調，立法應具備長遠且周全的規劃，不應頻繁變動，否則會對社會造成混亂。

結婚 子女 立法院

延伸閱讀

卓榮泰：沒有中央總預算寸步難行 找出審議可行之道

影／藍白將退回財劃法 卓榮泰：今天行政立法協調會議找可行之道

國中生情侶電影院偷嘿咻 法院引「兩小無猜條款」判他和家長賠30萬

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

相關新聞

交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局規畫TPASS 2.0+案，今年12月1日起上路，針對行駛里程7...

麥當勞環保杯「杯口擦出黑污垢」網友直呼超噁！業者緊急回應了

內用杯乾淨不乾淨？近日網友於Threads發文，指出自己在麥當勞用餐時，以衛生紙擦拭店內使用的塑膠環保杯，結果擦出黑色污...

確保手術品質醫美診所納評鑑 醫師公會三大理由反對強制納入

醫美併發症與爭議案例頻傳，近一周「直美風波」再度點燃社會對醫美安全的焦慮。所謂「直美」是指部分新科醫師未受完整 PGY ...

女學生吃火鍋「乾燒鍋子」 店家要求洗黑鍋底20分鐘...律師：1前提恐變強制罪

桃園龍潭發生一起火鍋餐廳糾紛事件，引發社會廣泛討論。

長照悲劇再現！諮商全聯會：照顧壓力大...照顧者心理健康資源不足

近日發生一起引發長照悲劇，北市一名79歲母親因照顧極重度身心障礙且失能癱瘓臥床的兒子，至少照顧了50年，因疫情、自身罹病...

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

淡江大橋今年9月16日舉辦合龍儀式，明年5月12日正式通車，未來啟用後將成為國際指標及景點，交通部公路局長林福山今表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。