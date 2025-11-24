快訊

麥當勞環保杯「杯口擦出黑污垢」網友直呼超噁！業者緊急回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞的環保杯引起網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照
麥當勞的環保杯引起網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照

內用杯乾淨不乾淨？近日網友於Threads發文，指出自己在麥當勞用餐時，以衛生紙擦拭店內使用的塑膠環保杯，結果擦出黑色污垢，讓網友表示「這不知道是第幾個人留下的痕跡？而且我到底吃了幾個人的口水？？」隨著文章發布，立刻引起網友們的熱烈討論，甚至引起過去擔任麥當勞工作人員的網友分享清潔作業的經驗。對於此事件，麥當勞也表示，內用杯飲料回收後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。

近日一名網友於Threads上發文，表示每次吃麥當勞內用都很疑惑環保杯到底會不會乾不乾淨，今天心血來潮用衛生紙把杯口邊緣擦一次，結果發文者表示「X！超超超超超級噁！全部都是黑黑的垢！」、「所以這不知道是第幾個人留下的痕跡？而且我到底吃了幾個人的口水？？超級噁！」同時文章内也表示，「這種內用杯根本就只是企業想省錢，但超級無敵沒有衛生！有什麼方法可以不要用內用杯喝飲料嗎」

隨著發文公佈，底下也有許多網友留言，表示「有」ㄧ說ㄧ 身為前員工我也完全不敢用⋯ 一開始沒有硬性規定要用內用杯 後來硬性規定後只喝玉米湯跟柳丁汁⋯」、「這個杯子臭到不行，上次久違的到麥當勞內用 結果整杯飲料越喝越臭 」、「麥胞路過。其實杯子有專用清潔台+旋轉水柱清潔，清洗後再用80度以上熱水殺菌消毒，若會擔心可請店家更換~」

對於網友的發文，麥當勞也發布回應，表示「台灣麥當勞餐廳所使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，無添加雙酚A或塑化劑。而內用杯飲料回收後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。」

回應中也指出，麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗。顧客若發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利我們即時了解並予以改正。

麥當勞 衛生紙

