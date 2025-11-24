長照悲劇再現！諮商全聯會：照顧壓力大...照顧者心理健康資源不足

近日發生一起引發長照悲劇，北市一名79歲母親因照顧極重度身心障礙且失能癱瘓臥床的兒子，至少照顧了50年，因疫情、自身罹病不堪照顧負荷過大，釀成憾事，法院在判決中罕見建請總統特赦，引起各界關注。中華民國諮商心理師公會全國聯合會呼籲，社會應正視長照相關人員的心理健康需求。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會（簡稱諮商全聯會）副理事長喬虹說，此案凸顯照顧者面臨長期照顧壓力極大，與照顧負荷相關因素極其複雜，當前政策提供患者、高齡者、失能者與長期照顧者的心理衛生資源嚴重不足，呼籲社會正視長照相關人員的心理健康需求。

諮商全聯會媒體與公關委員、心理師蔡惟寧說，長期照顧不僅伴隨繁重的身心勞動，也經常牽動照顧者的生涯規畫、休閒生活及社交人際關係。許多照顧者為家人投入數年乃至十餘年，長時間累積的情緒與孤立感，若未被適當看見與支持，可能成為家庭暴力的危險因子。

最具風險的家庭往往與照顧對象的身心依賴程度高度相關，中重度失智或重度失能的個案，需要24小時照護、時刻戒備；照顧臥床病人的家庭更需每4小時協助翻身，以預防褥瘡，長期下來容易造成嚴重的睡眠剝奪與心理壓力。當長期照顧責任疊加疾病症狀、家庭孤立及缺乏外部協助，極易使照顧者陷入高壓狀態，甚至引發家庭暴力。

諮商全聯會衛生醫療事務委員、心理師奧惟弈‧希當指出，外界普遍認為長照主要由女性家屬或外籍看護承擔，但在實際服務現場中，最被忽略的反而是配偶、兒子、獨生子女，或外籍看護承擔，呈現照顧現場的多元文化。雖然，多項調查顯示，男性照顧者往往將壓力深埋心底，不易向外求助，也較容易因文化期待而認為自己必須扛起責任，導致壓力被低估。

近年多起長照悲劇案例也可看到，行為人常是長年照顧病弱家人的丈夫或兒子，反映男性照顧者在情緒支持與資源連結上的缺口；然而，照顧現場許多尚待被看見的多元性別、族群的多元文化議題與困境，有待持續關注倡議。

諮商全聯會媒體與公關委員、心理師陳儀芸強調，家庭照護並非照顧者單打獨鬥，而是「照顧者—照顧對象」共同組成的系統。社會應從系統性角度思考支持策略，包括提升家庭照顧者心理健康服務、增加喘息資源、改善長照與醫療跨系統連結，以及消除對男性照顧者的文化壓力。唯有打造更完整、更可近的支持網絡，才能讓每一位長照者在艱辛的照顧旅程中，不再孤立無援。

諮商全聯會衛生醫療事務委員、心理師黃婕甯指出，臨床實務中，患者、照顧者與親友們在長期照顧壓力大，相關社會資源與家屬期待服務之落差，伴隨而來是照顧者的失望與無力感，也讓非常有意願進入案家服務的長照專業人員與照服員倍感挫折。黃婕甯亦呼籲，針對長照相關人員心理健康仍應持續投入關注與資源，以協助減輕患者、照顧者、專業人員與外籍看護工在長期照顧下累積的壓力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線