台南後壁廢棄物暫置場大火 立委要求提災害廢棄物暫置場防災安全指引

台南後壁烏樹林園區堆置今年7月風災清理大量廢棄物，日前突發生火警，消防局大批人車前往灌救，目前火勢已控制，起火原因仍在調查中。立委表示，相較日本針對災害廢棄物暫置場有防災安全指引，也有一套完整的防範措施，但台灣卻什麼都沒有，要求環境部2個月內提出「災害廢棄物暫置場防災安全指引」。

立法院衛環委員會今邀請環境部長彭啓明列席報告業務概況，並備質詢。

立委林淑芬質詢時指出，這次失火的暫置場無人看守，廢木材、垃圾、石棉瓦、營建廢棄物等堆積如山，顯見缺乏災害廢棄物暫置場管理失靈，火災起因並非是不可抗力，而是政府管理失當的結果，也忽略了物理和化學的極限。

林淑芬進一步指出，堆置垃圾會產生沼氣，堆置高度過高會導致內部無法散熱，溫度會持續飆升，如果溫度超過80度以上且甲烷濃度過高，那就注定會失火燃燒，結果現在還沒有相關災害廢棄物對策指引。

林淑芬以日本為例，日本的災害廢棄物暫置場防災安全指引明定，暫置場的可燃性廢棄物堆置高度限制在5公尺以內，沒經過修枝的樹枝堆置高度甚至要降低到2公尺，避免內部累積溫度高於散熱速度；單一區塊的堆置面積不得超過200平方公尺，體積須在2000立方公尺以內，避免不幸失火時消防水柱可以灑水到堆置中心；不同區塊之間也要保留2公尺的消防區隔。

此外，暫置垃圾堆的沼氣排放部分，堆體中間有預先置放導管，讓甲烷和熱氣能夠導出，至於平時一旦監測到溫度異常升高就要翻堆散熱，每周至少1次，也不得長時間靜置，但台灣什麼都沒做，等到燒起來才來處理，台灣真的落後日本太多。

林淑芬要求，環境部須於2個月內提出「災害廢棄物暫置場防災安全指引」，強制查核項目包含堆置高度上限5公尺、堆置區塊間隔2公尺，且每周監測深層溫度等，並研議若地方政府未依照指引而使火災發生，應有懲處與扣減補助的方案。而「災害廢棄物暫置場設置與管理技術規範」須於6個月內提出。彭啓明回應時承諾會盡快提出。