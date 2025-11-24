快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台南後壁廢棄物暫置場大火 立委要求提災害廢棄物暫置場防災安全指引

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台南後壁烏樹林丹娜絲風災後的廢棄物暫置場前晚發生火警，火勢現已控制。圖／聯合報系資料照片
台南後壁烏樹林丹娜絲風災後的廢棄物暫置場前晚發生火警，火勢現已控制。圖／聯合報系資料照片

台南後壁烏樹林園區堆置今年7月風災清理大量廢棄物，日前突發生火警，消防局大批人車前往灌救，目前火勢已控制，起火原因仍在調查中。立委表示，相較日本針對災害廢棄物暫置場有防災安全指引，也有一套完整的防範措施，但台灣卻什麼都沒有，要求環境部2個月內提出「災害廢棄物暫置場防災安全指引」。

立法院衛環委員會今邀請環境部長彭啓明列席報告業務概況，並備質詢。

立委林淑芬質詢時指出，這次失火的暫置場無人看守，廢木材、垃圾、石棉瓦、營建廢棄物等堆積如山，顯見缺乏災害廢棄物暫置場管理失靈，火災起因並非是不可抗力，而是政府管理失當的結果，也忽略了物理和化學的極限。

林淑芬進一步指出，堆置垃圾會產生沼氣，堆置高度過高會導致內部無法散熱，溫度會持續飆升，如果溫度超過80度以上且甲烷濃度過高，那就注定會失火燃燒，結果現在還沒有相關災害廢棄物對策指引。

林淑芬以日本為例，日本的災害廢棄物暫置場防災安全指引明定，暫置場的可燃性廢棄物堆置高度限制在5公尺以內，沒經過修枝的樹枝堆置高度甚至要降低到2公尺，避免內部累積溫度高於散熱速度；單一區塊的堆置面積不得超過200平方公尺，體積須在2000立方公尺以內，避免不幸失火時消防水柱可以灑水到堆置中心；不同區塊之間也要保留2公尺的消防區隔。

此外，暫置垃圾堆的沼氣排放部分，堆體中間有預先置放導管，讓甲烷和熱氣能夠導出，至於平時一旦監測到溫度異常升高就要翻堆散熱，每周至少1次，也不得長時間靜置，但台灣什麼都沒做，等到燒起來才來處理，台灣真的落後日本太多。

林淑芬要求，環境部須於2個月內提出「災害廢棄物暫置場防災安全指引」，強制查核項目包含堆置高度上限5公尺、堆置區塊間隔2公尺，且每周監測深層溫度等，並研議若地方政府未依照指引而使火災發生，應有懲處與扣減補助的方案。而「災害廢棄物暫置場設置與管理技術規範」須於6個月內提出。彭啓明回應時承諾會盡快提出。

廢棄物 災害 日本

延伸閱讀

CCPI評台灣氣候績效「後段班」 彭啓明駁：難反映我真實減碳表現

「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦

違反保護令案連年升 林淑芬批刑度低於傷害罪：聲請交保法官只能同意

前環保署長林俊義辭世 彭啓明：不捨與哀痛

相關新聞

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖上午指出，本周受兩波東北季風影響，早晚氣溫偏涼。今天下半天東北季風逐漸增強，白天還...

麥當勞環保杯「杯口擦出黑污垢」網友直呼超噁！業者緊急回應了

內用杯乾淨不乾淨？近日網友於Threads發文，指出自己在麥當勞用餐時，以衛生紙擦拭店內使用的塑膠環保杯，結果擦出黑色污...

食藥署抽檢7至9月市售食品重金屬含量 旗魚、海膽、巴西蘑菇鎘超標

衛福部食藥署今公布114年度7至9月市售食品中重金屬含量結果，8件產品重金屬鎘超標不合格，包含日本百合、鮮百合、巴西蘑菇...

確保手術品質醫美診所納評鑑 醫師公會三大理由反對強制納入

醫美併發症與爭議案例頻傳，近一周「直美風波」再度點燃社會對醫美安全的焦慮。所謂「直美」是指部分新科醫師未受完整 PGY ...

忍不住熬夜滑手機！ 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%

睡前愛滑手機，不小心玩到入睡！減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠...

郵局開放普發1萬臨櫃領現 首日分流湧27.3萬人

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今起開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流，統計至今下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。