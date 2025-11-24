確保手術品質醫美診所納評鑑 醫師公會三大理由反對強制納入

醫美併發症與爭議案例頻傳，近一周「直美風波」再度點燃社會對醫美安全的焦慮。所謂「直美」是指部分新科醫師未受完整 PGY 或住院醫師訓練，直接投入醫美市場。衛福部於今年11月中下旬預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，擬將美容醫學分級管理、要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY訓練，並針對美容醫學手術，限特定專科醫師施作，且草案納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」方向，引起醫界巨大震撼及疑慮。

醫師公會全聯會表示，支持「提升安全、強化品質」的政策目標，但也須回到民國107年修訂特管辦法的原意，當年已把削骨、臉部／全身拉皮、大量抽脂、腹部整形等高風險醫美手術納入列管，明確要求，施術醫師須具部定專科資格與受訓證明、醫療機構須申請核准登記，且99床以下醫院或診所需建立緊急後送轉診計畫，以保障病人安全。

也就是說，特管辦法核心是「高風險手術專業化及緊急應變可近性」，而非用類醫院式的外部評鑑作為唯一門檻。因此，這波修法醫師公會全聯會提出三點強烈主張。

第一，反對把醫美診所強制納入評鑑。建議回歸現行醫療機構設置標準與相關督導考核機制加強落實。醫美市場多元、規模差異極大，若一律比照醫院評鑑，行政與成本負擔將壓垮基層，反而造成地下化或合法量能萎縮，民眾轉向更不安全的灰色市場。

現行設置標準與特管辦法等規範已可透過「特定手術登記、醫師資格稽核、麻醉與後送計畫查核」達成風險控管，若需加強，應優先補強稽查量能、手術資訊揭露、併發症通報與轉診網絡，而不是新增一套高成本評鑑制度。

第二，支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套。PGY作為臨床醫療基本訓練，方向可論；然而須規範起算時點，已在醫美領域執業且具實績的醫師，必須有明確的資格延續機制，避免「溯及既往」衝擊與人力斷層。且建議「強化教育優於科別排除」，推動相關教育訓練，提升專業安全然針對高風險手術始加強列管，落實分級管理。

第三，任何法規調整都必須制度化溝通。醫美牽涉多專科與整體醫療環境，若欠缺與醫師公會全聯會、相關醫學會及協會的事前協商與公開說明，就容易落入「突而收緊、程序粗糙」的社會印象，激化醫界反彈與民怨。衛福部已表示將再邀集學會溝通、開會討論；我們願意一起把規範做得更周延、更可行。

醫師公會全聯會肯認修法立意良好，但強調直美問題根本原因在於健保制度及整體醫療環境。正本清源應檢論健保定位與支付架構、落實分級醫療與轉診、補足醫療及輔佐人力、提供偏鄉差異化誘因，並提升民眾健康認知，方能真正改善問題。更重要的是，美容醫學管理涉及民眾、醫師權益與整體醫療環境，制度設計宜符合公平、比例、法律保留與信賴保護等原則。

醫師公會全聯會建議秉持風險分級與合理延續之精神，收集各方意見，並透過公聽會等機制完備制度基礎，使政策推動更具社會共識。並與衛福部及相關團體攜手合作，在保障民眾安全的同時，兼顧醫療量能、醫師專業與制度穩定，共同打造全民受益之優質醫療環境。