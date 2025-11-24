導遊領隊考試 12月9日開放報名

快訊

中央社／ 台北24日電

交通部觀光署今天宣布，明年導遊及領隊人員評量將在3月舉行，報名簡章已公告，預計今年12月9日起開放報名。

根據觀光署統計，今年10月有領取執照的導遊人數為4萬8627人；領隊有領取執照者7萬2819人。

觀光署發布新聞稿表示，115年導遊人員及領隊人員評量今天公告報名簡章，預計114年12月9日至18日開放報名，第一階段筆試將於115年3月14日至15日舉行，並將全國分為「北、中、南、東」4考區。

外語導遊人員第二階段口試將於115年5月23日至24日舉行，請考生留意相關報名及考試時程。

觀光署表示，為透過職能導向、更符合市場實務需求的評量方式，有效篩選出具導領人員專業知識、技能、語言能力且具有熱情的適格人才，自113年起導遊人員、領隊人員評量採「通用制」及「專用制」雙軌併行。

觀光署表示，國人、外國人及陸籍配偶凡具有高中（職）畢業以上均可報名參加評量，其中「通用制」評量方式將比照考選部考試內容辦理；在「專用制」外語導遊及領隊人員（英語除外）評量部分，須由綜合及甲種旅行社推薦現職且達2年年資以上的從業人員報名評量，領證者僅得接待其推薦旅行社承接團體，離開原推薦旅行社，執業證即失效。

導遊 觀光署 旅行社

