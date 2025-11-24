影／豐原醫院附設綜合長照機構啟動 卓榮泰：長照3.0只能成功

衛福部所屬醫院首座新建綜合式長照機構，豐原醫院附設后里綜合長照機構今天辦啟用典禮，行政院長卓榮泰致詞表示，長照2.0已得到民眾高度認同，明年的長照3.0只能成功，不能怠慢，一定要往更好方向走；他說中央要推動需地方和立法院的支持，長照3.0預算要1100多億，如果沒有中央政府總預算，一定都是白談。

卓榮泰表示，后里長照機構30床日間照顧床位，現在已被申請29床，他說不是申請人多，而是床少，下一期如何擴建要再思考，含蓋率要達百分之百。

卓榮泰表示，到今年10月，我國65歲以上人口已達463萬多人，達19.9%，幾乎已達超高齡社會，全力推動長照是政府一直努力的工作目標，2018年賴總統是行政院長，他是秘書長，當時前立委洪慈庸要求中部地區需要醫照合一機構，找到后里這塊台糖土地，規劃到動工需很多時間，他感謝在地立委和台中市政府協助，未來豐原醫院還有后里分院，設定2027年完工，

卓榮泰表示，政府施政國人最高滿意度是長照2.0，經費上10年內增加17.8倍，從49.5億增加到926億，服務人力增加4倍，從2.5萬增加到10萬人，被照顧人數增加8.4倍，從9萬增加到75.7萬人，長照據點增加21倍，從720處增加到1萬5051處，這是長照2.0具體成效。

他說政府要往前推，明年上路的長照3.0，住機構一年補助12萬，明年中央政府總預算如果通過，補助可增加到18萬元，增加很多項目，8大目標包括健康促進，醫照整合，機構量能，家庭支持，可喘息服務，照服員需有友善職場，引進智慧照顧輔具，安寧善終提前準備醫療和身後工作。

他表示，照護人力發展會引進外籍中階技術人力，補充國內人力不足，開放部分工時，未來讓更多失智失能和重症者受到照顧，將此長照據點提高長照功能，引進更多親子和長者到此活動，企業合作增加企業留才和就業機會，讓此地不只是長照據點，更是地方發展和產業合作據點。

卓榮泰說長照需持續推動，讓醫照整合雙核心照護體系早點健全且完整成立，2.0已得到民眾高度認同，3.0只能成功，不能怠慢，一定要往更好方向走，中央要推動需地方支持和立法院的支持，長照3.0預算要1100多億，如果沒有中央政府總預算，一定都是白談，他今天要再和委員們商量，如何取得行政和立法二院互相信任，讓國人對國家往前走的信任，好好審議中央政府總預算，正面看待財政收支劃分法，中央地方合作，讓國人建立最好的信心。

后里綜合長照機構設有200床住宿型長照床位與30床日間照顧床位，將大幅提升后里及周邊地區的照護能量。根據統計，台中市65歲以上人口比例已達17%，長照需求持續上升。該機構的啟用，不僅能紓解中部大山城地區的床位壓力，更能為地方長者及家庭提供穩定而周全的支持服務。